Motorista morre após perder controle do carro, bater no meio fio e capotar diversas vezes em Goiânia

Por volta das 00h30, a vítima trafegava no carro de outro homem, um veículo de modelo VW Saveiro

Samuel Leão - 28 de junho de 2024

Capotamento causou a morte de jovem de 28 anos. (Foto: Reprodução)

Um motorista morreu após perder o controle do carro, que bateu no meio fio e capotou diversas vezes, parando somente ao chocar contra um muro e um poste. O caso aconteceu no Residencial Santa Fé I, em Goiânia, na madrugada desta sexta-feira (28).

Por volta das 00h30, a vítima trafegava em um carro Volkswagen Saveiro e, ao passar por uma curva, com declive acentuado, o carro teria batido contra o meio fio do canteiro central.

Com o choque, o automóvel capotou e acabou acertando um poste de energia, que caiu na calçada. Por fim, o veículo também bateu contra um muro, onde parou.

A Polícia Militar (PM) compareceu e registrou a cena, onde já contava com a presença do patrão das vítimas, que são colegas de trabalho em uma empresa de transportes. O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou os ocupantes das ferragens.

O óbito do jovem passageiro foi confirmado ainda no local, e o Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo. Já o outro condutor foi socorrido por terceiros e levado até uma unidade de saúde da região.

Equipes da Equatorial também estiveram presentes, realizando o religamento da rede de energia rompida. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo, e deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).