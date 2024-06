Sem Silvio Santos, SBT perde medalhões e afasta público

Folhapress - 28 de junho de 2024

O apresentador e empresário, Silvio Santos, no salão de cabelereiro Jassa. (Foto: Moacyr Lopes Junior/Folhapress)

Eliana é mais um nome a deixar o SBT nos últimos tempos. O canal já está sem Silvio Santos desde 2022 -o Programa Silvio Santos está sob o comando de Patrícia Abravanel.

Em contraponto, a emissora apostou na contratação de influenciadores, ainda não conhecidos de sua audiência.

QUEM SAIU

Christina Rocha deixou o canal em maio. Ela apresentava o Casos de Família desde 2008. “Acho que não fui valorizada no momento que tinha que ser”, disse a apresentadora.

Chris Flores saiu do SBT em abril. Ela estava no canal desde 2016. “”Saber a hora de partir é tão importante quanto estar pronto para a chegada. Há de se ter coragem e honestidade para entender quando algo chega ao fim. E entender que um fim não é necessariamente algo negativo. É preciso finalizar para se ter um recomeço”, disse no Instagram.

Beca Milano saiu da emissora em janeiro, após 7 anos. Ela estava no SBT desde a estreia de “Fábrica de Casamentos”, depois, passou a integrar o júri do reality Bake Off Brasil, estando presente nas últimas 7 edições.

QUEM CHEGOU

Virgínia Fonseca estreou no comando de “Sabadão com Virginia” em abril. O programa vai ao ar às noites de sábado e sempre recebe convidados.

Lucas Guedez é coapresentador do programa com Virginia.

Luccas Neto está no ar também aos sábados, com o Lucas Toon.

Lucas Guimarães ainda não tem data confirmada para estrear no SBT, mas o piloto do programa do influenciador já está gravado.