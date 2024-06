Esses são os destinos mais visitados por turistas em Goiás

Dados foram divulgados em um levantamento do Observatório do Turismo do Estado

Gabriella Pinheiro - 29 de junho de 2024

(Foto: Divulgação/Goiás Turismo)

Quando se trata de tirar uns ‘dias off’, alguns destinos em Goiás chamam a atenção pela ampla visitação e entram na mira dos turistas que buscam colocar o pé na estrada e encontrar um ponto para descansar.

Conforme dados do Observatório do Turismo do Estado de Goiás, da Goiás Turismo, de 2024, seis cidades vêm se destacando nesse aspecto.

A primeira posição é ocupada por Goiânia. Só entre janeiro e abril de 2024, segundo a pesquisa, a capital foi responsável por movimentar R$ 54, 2 milhões no segmento.

De acordo com a coordenadora do Observatório da Goiás Turismo, Giovanna Tavares, no caso do município, uma das explicações que justifica o fluxo elevado é a realização de eventos de grande porte.

“A gente participa de feiras nacionais e internacionais e isso tem atraído mais turistas. As pessoas cada vez mais visitam porque se sentem seguras, bem recebidas e a hospitalidade também é um ponto muito forte”, destacou ao Portal 6.

Outros municípios que despontam no levantamento são: Caldas Novas, Rio Quente, Pirenópolis, Alto Paraíso, Aruanã, Trindade e Rio Verde.

No último, por exemplo, a arrecadação municipal da localidade conseguiu um total de R$ 6, 3 milhões. A cidade das águas termais vem na sequência com R$ 4, 3 milhões.

Segundo a profissional, a temporada do Araguaia, a Festa do Divino Pai Eterno e o Tecnoshow – Feira de Tecnologia em Agronegócio – são algumas das razões responsáveis por alavancar, por exemplo, a visitação nos municípios de Aruanã, Trindade e Rio Verde, respectivamente.

Indo além dos eventos, ela também destaca uma melhora geral na estrutura das cidades que serve como um atrativo para os visitantes de fora.

“Os serviços melhoraram, a infraestrutura básica e turísticas também, a partir das políticas públicas que são feitas pela Goiás Turismo e pelo Governo Estadual”, diz.