‘Não posso fingir costume, estou feliz para caramba’, diz Eliana sobre chegada à Globo

Apresentadora foi apresentada pela emissora nesta quinta-feira (27)

Folhapress - 29 de junho de 2024

(Foto: Captura/Youtube/ Programa da Eliana)

A Globo anunciou nesta quinta-feira (27) a contratação de Eliana e logo no seu primeiro dia de trabalho na nova emissora, a apresentadora gravou uma entrevista exclusiva ao Fantástico. Ela vai contar os projetos que irá comandar na casa. ‘Não posso fingir costume, estou feliz para caramba’, antecipa.

Eliana reconhece certa ansiedade com um novo começo mesmo com 30 anos de carreira. “Transição profissional aos 50 anos! Que coisa bonita e lindo de se viver”, explica a ex-funcionária do SBT que também apontou o que ela credita ser o seu maior elo com o público. “Acho que esse meu jeitão simples de ser é o que me levou tão longe”.

Renata Capucci também mostrou um pouco dos bastidores de sua entrevista com Eliana no Fantástico, que vai ao ar neste domingo (30).

“Foram assim os nossos encontros: ensolarados! Uma conexão muito bacana entre duas mulheres da mesma idade. A da esquerda muito feliz em ter o privilégio de entrevistar a da direita em um momento tão especial da vida dela”, escreveu Capucci.

A jornalista completou: “Que este pontapé inicial na TV Globo pela telinha fantástica do Fantástico só te traga sorte, satisfação, sorrisos e ainda mais sucesso, nossa tão querida Eliana. Você é muito especial”.