Professor Alcides vence em quatro dos 37 cenários divulgados pela Atlas Intel/Portal 6

Principal triunfo do deputado são entre os que votaram em Major Vitor Hugo para governador em 2022

Pedro Hara - 22 de outubro de 2024

Professor Alcides, candidato do PL à Prefeitura de Aparecida de Goiânia. (Foto: Júnior Gomes)

Divulgada nesta terça-feira (22), a 2ª rodada da pesquisa Atlas Intel/Portal 6, referente ao 2º turno em Aparecida de Goiânia, mostra Professor Alcides (PL) vencendo em apenas quatro dos 37 cenários divulgados pelo instituto.

Alcides ganha por uma margem apertada entre os eleitores de 16 a 24 anos (50,1% x 49,7%), entre os que votaram em Jair Bolsonaro (PL) para presidente em 2022 (56,9% x 42,4%), entre aqueles que optaram por Major Vitor Hugo (PL) para governador em 2022 (94,2% x 4,5%) e entre os que escolheram o próprio deputado federal no 1º turno (89,1% x 10,4%).

Entre as derrotas, certamente a mais impactante ocorre no eleitorado feminino, onde 68,7% preferem Leandro Vilela, contra 29,7% que apoiam o candidato do PL.

A pesquisa Atlas Intel/Portal 6 apenas confirmou uma tendência detectada pela própria campanha de Alcides, que vem buscando, desde o 1º turno, uma aproximação com essa parcela dos eleitores, mas sem sucesso.

De maneira geral, Vilela vence com 61,1% dos votos válidos, contra 38,9% do adversário. Vale destacar que o instituto foi o primeiro a captar a virada do emedebista contra o deputado federal, ainda nos levantamentos realizados em setembro.