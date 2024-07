Casal e bebê de 3 meses que morreram em grave acidente entre carro e caminhão são identificados

Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado e encontrou vítimas já sem vida e presas às ferragens

Samuel Leão - 30 de junho de 2024

Casal e bebê vítimas do acidente. (Foto: Reprodução)

As vítimas do trágico acidente entre um carro e um caminhão, ocorrido na GO-319, no Distrito de Marcianópolis, foram identificadas como Bruno Bittencourt, Bianca Gomes, e o filho deles, o bebê de apenas 03 meses, era Anthony Gabriel. Os três morreram após uma colisão, na madrugada deste sábado (29).

Por volta das 03h, eles trafegavam na região de Goiatuba, quando, por motivos ainda desconhecidos, teriam se chocado contra a traseira de um caminhão bitrem. A colisão aconteceu na altura do km 05 e deixou a parte frontal do carro totalmente destruída.

Eles estavam em uma VW Saveiro e, quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, todos já estavam mortos. As equipes precisaram fazer o desencarceramento dos corpos, que acabaram presos às ferragens do veículo.

O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado e também esteve na cena do acidente para fazer o recolhimento das vítimas.