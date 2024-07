Temendo fracasso de público, convite para lançamento da pré-campanha de Eerizânia usa nome de Caiado e não cita pré-candidata

Evento será realizado na quarta-feira (03), a partir das 19h, na Villa Borghese

Pedro Hara - 01 de julho de 2024

Eerizânia Freitas e Ronaldo Caiado. (Foto: Divulgação)

Rápidas teve acesso ao convite que está sendo disparado no WhatsApp com a convocação para o encontro de Ronaldo Caiado (UB) com lideranças e apoiadores em Anápolis. Marcado para quarta-feira (03), a partir das 19h, o evento será realizado na Villa Borghese.

Na data também haverá o lançamento da pré-candidatura de Eerizânia Freitas (UB) à Prefeitura de Anápolis. No entanto, o texto enviado pelo aplicativo de mensagens, não faz menção a ex-secretária.

“O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, estará em Anápolis para um encontro com as lideranças e apoiadores da cidade. Sua presença e participação como líder e formador de opinião será de extrema importância. Vamos mostrar nossa força e unidade”, diz o convite.

Nas redes sociais, Eerizânia compartilhou uma publicação onde anuncia o lançamento da pré-candidatura com a presença de Caiado e da primeira-dama Gracinha Caiado.

A ex-secretária não vem convencendo o governador de que pode ser a candidata apoiada por ele em Anápolis. Com menos de 5% das intenções de voto, ela pode em breve ter a pré-candidatura retirada.