Turbulência desvia para Natal voo entre Espanha e Uruguai; 30 passageiros ficam feridos

Avião fez um pouso de emergência no aeroporto de Natal, no Rio Grande do Norte, por volta das 2h30

Folhapress - 01 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/ Twitter)

FRANCISCO LIMA NETO – Um voo da companhia Air Europa que saiu de Madri, na Espanha, com destino a Montevidéu, no Uruguai, precisou ser desviado para o Brasil na madrugada desta segunda-feira (1º) depois que dezenas de passageiros ficaram feridos em razão de uma forte turbulência.

O avião fez um pouso de emergência no aeroporto de Natal, no Rio Grande do Norte, por volta das 2h30.

No total, 30 pessoas ficaram feridas na aeronave e vários painéis superiores da cabine de passageiros caíram devido ao forte balanço. Com isso, a tripulação decidiu desviar a aeronave para Natal, que era o aeroporto mais adequado e próximo, segundo a Aeroin.

O voo, com 325 passageiros a bordo, enfrentou forte turbulência no Oceano Atlântico, quase chegando à costa brasileira, de acordo com a assessoria de imprensa da Air Europa.

O avião, um Boeing 787-9 Dreamliner, pousou normalmente. Uma verdadeira força-tarefa foi montada com dezenas de ambulâncias para dar assistência aos feridos.

Ainda segundo a companhia, sete pessoas ficaram feridas com graus variados de gravidade e foram encaminhadas para um hospital.

Segundo a Air Europa, o trabalho para atender a todos os passageiros ainda está em andamento, especialmente, os feridos.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que o avião teve diversas avarias durante a turbulência.

“A aeronave será verificada para determinar a extensão dos danos. A Air Europa também enviará uma aeronave nas próximas horas para buscar todos os passageiros afetados”, destacou a companhia.

A empresa agradeceu às autoridades locais pela rápida intervenção e assistência.

A Folha de S.Paulo procurou a Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o aeroporto de Natal, mas não houve resposta até a publicação deste texto.