Conheça cidade de Goiás que abriga mais de 100 cachoeiras e é opção para aproveitar Temporada do Araguaia

Além das belezas naturais, município possui importantes patrimônios culturais e uma série de atrativos turísticos

Samuel Leão - 02 de julho de 2024

Uma das nascentes do Rio Araguaia em Mineiros. (Foto: Valdeir Rodrigues)

Durante a temporada do Rio Araguaia, Mineiros, cidade situada no Sudoeste de Goiás, destaca-se como um destino do ecoturismo e oferece diversos atrativos naturais e culturais que transcendem o habitual. Além de abrigar a nascente do próprio Araguaia, o município possui cerca de 120 cachoeiras catalogadas, como a da Pinguela, do Sucuri e dos Dois Saltos – todas com possibilidade de banhos e paisagens deslumbrantes.