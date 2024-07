Homem mata esposa e tira a própria vida um dia antes do aniversário do filho

No local foram encontradas diversas armas de propriedade do suposto autor

Thiago Alonso - 04 de julho de 2024

Arma do crime foi recolhida pela Polícia Militar (PM). (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) foi acionada no fim da noite desta quarta-feira (03), para atender uma ocorrência na qual um homem, de 48 anos, teria assassinado a esposa, Wylma Lopes Soares, de 42, e em seguida, tirado a própria vida.

O caso, que ocorreu em Bom Jardim de Goiás, município no Oeste goiano, ficou marcado por ter acontecido um dia antes do aniversário do filho mais velho do casal, de 16 anos.

Na ocasião, Cicero Luiz de Carvalho teria cometido o crime na frente dos dois filhos, sendo que um deles teria acionado as autoridades.

A mulher, por sua vez, chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiu aos esforços e foi a óbito.

Assim, ao chegarem ao local, os militares teriam constatado que a vítima e o suposto autor teriam sido mortos por meio de disparos de uma das várias armas de fogo que o homem possuía.

Na residência, teria sido encontrado um verdadeiro arsenal, com diversos modelos de armamentos, assim como munições, todas de propriedade do suspeito.

Agora, o caso será investigado pelas autoridades competentes.