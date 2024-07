Artistas lançam História em Quadrinhos que conta curiosidades sobre Anápolis

Ao Portal 6. idealizador e produtor-executivo do material, Danilo Costa, detalhou processo de elaboração desse acervo

Samuel Leão - 05 de julho de 2024

HQ Santana das Antas, que será lançado no dia do aniversário de Anápolis. (Foto: @hqsantanadasantas)

Imagine ler ‘causos’ e contos que contam a história de Anápolis em formato de história em quadrinhos. É essa a proposta do HQ Santana das Antas, todo produzido por artistas e produtores culturais locais.

Ao Portal 6, o idealizador e produtor-executivo do material, Danilo Costa, detalhou processo de elaboração do acervo, que reúne 6 histórias tradicionais da antiga Anápolis – que neste mês completa 117 anos.

“Essas histórias misturam a realidade e a ficção, contando um pouco a história de Anápolis e instigando a curiosidade acerca das suas peculiaridades. Conseguimos a aprovação no Fundo Municipal de Cultura de 2019 e, desde então, preparamos e publicamos os materiais”, explicou.

Quatro histórias já foram disponibilizadas pelo coletivo na internet, e podem ser acessadas pelo link no Instagram @hqsantanadasantas. A produção contou com o ilustrador Pedro Gomides, artista conhecido na cidade, e o colorista Nilto Cardoso.

Participaram também Andreza Rigo, na assistência de produção, Mário Alarcão, como editor, Rafael Dias, como designer gráfico e José Fábio, sendo o roteirista responsável pela seleção e redação das histórias. Apesar do sucesso na iniciativa, a equipe teve que enfrentar um grande contratempo.

“Como o recurso saiu no período da pandemia, foi necessário fazer uma readequação de valores e atualizar os materiais. Ainda assim, conseguimos concluir o projeto e o lançaremos no próximo dia 31 de julho, no aniversário da cidade”, completou.

A presença dos sírio-libaneses em Anápolis, nos primórdios de sua fundação, é abordada no conto “O Primeiro Diplomata”. “Menina”, “João da Moranga” e “Revoltosos” são outros trabalhos já publicados pelo grupo, que tratam de questões como a passagem da Coluna Prestes pela cidade e também a crise de 1929.

No pré-lançamento, evento aberto que ocorrerá na Casa Flamingo, a versão física terá duas histórias inéditas, além das quatro já veiculadas nos meios virtuais, será vendida pelo preço promocional de R$ 39,90.

Na sequência, a equipe irá realizar um circuito de lançamento, no mês de agosto, passando por outras regiões da cidade e também por Goiânia.