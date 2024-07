Dono de clínica de reabilitação some e deixa pacientes sem comida e suporte médico em Anápolis

Proprietário teria abandonado local há quatro dias, deixando internos sem qualquer tipo de auxilio

Thiago Alonso - 05 de julho de 2024

Internos reclamaram de falta de apoio e maus tratos. (Foto: Reprodução/Rádio São Francisco)

Pacientes de uma clínica de reabilitação clandestina, no Parque Residencial das Flores, em Anápolis, acionaram a Polícia Militar (PM), na tarde desta sexta-feira (05), alegando maus-tratos e abandono por parte do proprietário, que não teria aparecido no local há pelo menos quatro dias.

Segundo a Rádio São Francisco, cerca de 15 internos teriam tomado a iniciativa de solicitar apoio das autoridades, visto que estariam sem comida e sem suporte médico.

Dessa forma, os militares teriam levado lanches para os homens, que foram internados devido a diversos transtornos, incluindo dependência de álcool e drogas.

No registro, um dos pacientes chega a reclamar de dor em uma das pernas, alegando falta de medicação para tratar uma grave ferida exposta.

Outro indivíduo, por sua vez, se queixa da baixa infraestrutura para cadeirantes no ambiente.

“Não tem suporte para cadeirante, para deficiente, não tem [suporte] no banheiro, não tem nenhuma escadinha aqui”, relatou o homem.

Agora, autoridades locais como a Prefeitura de Anápolis, o Ministério Público (MP) e a Polícia Civil (PC) acompanham o caso.