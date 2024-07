Governo de Goiás emite importante alerta para participantes de últimos sorteios da Nota Fiscal Goiana

Retirada do valor pode ser feita de forma online por meio do site do programa

Gabriella Pinheiro - 05 de julho de 2024

Nota fiscal goiana. (Foto: Denis Marlon)

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Economia, emitiu um comunicado alertando os ganhadores dos últimos sorteios do Programa Nota Fiscal Goiana (NFG).

De acordo com o anúncio, somente no último, os 158 vencedores têm até 89 dias, válidos a partir desta sexta-feira (05), para requerer o valor do prêmio a partir da homologação do resultado publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás.

Para ter acesso a quantia, o ganhador deve acessar o site da NFG, ir até área restrita, inserir o CPF e senha e informar os dados bancários para o depósito do dinheiro, no quadro premiação. Após a data-limite, no dia 02 de outubro, os vencedores perdem o direito ao prêmio.

Conforme a lista divulgada pelo órgão, no total, foram contemplados moradores de 35 municípios, incluindo Goiânia, Aparecida de Goiânia, Rio Verde, Anápolis, Itumbiara e Senador Canedo. A lista completa de nomes está disponível no site da NFG, no menu “Sorteios”.

Um dos sortudos, que conquistou o maior prêmio da edição, foi um recém-inscrito e morador da capital, Matheus Nogueira. Ele levou para casa R$ 50 mil.

Além dos ganhadores da última edição, os vencedores de maio e abril têm até os dias 27 e 04 de agosto, respectivamente, para retirar o prêmio. No total, 131 pessoas ainda não resgataram o valor.

“Reforçamos a orientação para que os vencedores não repassem seus dados pessoais para terceiros. A Secretaria da Economia não solicita qualquer pagamento dos contemplados para liberar as quantias. O resgate deve ser feito exclusivamente pelo site oficial do programa”, orienta o coordenador da Nota Fiscal Goiana, Leonardo Vieira de Paula.