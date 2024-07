Últimos dias para se inscrever em concurso público com salários de R$ 39 mil em Goiás

Certame acontecerá em três etapas e candidaturas podem ser feitas de forma online

Davi Galvão - 05 de julho de 2024

Candidatos durante prova de concurso (Foto: Rovena Rosa / Agência Brasil)

Os interessados em participar do concurso público da Procuradoria Geral do Estado (PGE- GO), que conta com salários de R$ 39.112,10 mil, devem se apressar, pois o prazo para o fim das inscrições se encerra em breve.

Aqueles que ainda não estão regulamentados devem se candidatar até 23h59 de domingo (07), exclusivamente através do site do Concursos FCC. O valor da taxa é de R$ 336.

Para participar do processo seletivo, que busca preencher 10 vagas para o cargo de Procurador Substituto do Estado, é necessário ter graduação completa em nível superior de bacharel em Direito, além de integrar a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)

Após a inscrição, os candidatos serão avaliados em três etapas: prova objetiva, discursiva e oral e de títulos.

O exame objetivo será composto por 100 questões de múltipla escolha, distribuídas entre: Direito Constitucional; Direito Administrativo; Direito Tributário; Direito Financeiro; Direito Civil; Direito Ambiental; Direito do Trabalho; Direito Previdenciário; Direito Processual Civil; Direito Processual do Trabalho. A avaliação está prevista para acontecer no dia 04 de agosto de 2024.

Mais informações estão disponíveis no edital.