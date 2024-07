Globo estende participação de Rafa Kalimann em ‘Família É Tudo’ até o fim da novela

Folhapress - 06 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/Globoplay)

LEONARDO VOLPATO E GABRIEL VAQUER- A atriz Rafa Kalimann, 31, vem agradando na pele de Jéssica, a vilã de “Família É Tudo” (Globo), e por isso teve sua participação na trama estendida.

Isso porque a personagem, segundo a sinopse original, deixaria a história na metade, mas o autor, Daniel Ortiz, resolveu dar mais espaço para ela na história.

Feliz com a continuidade do trabalho, Rafa diz em papo com o F5 que tudo também foi uma surpresa para ela. “As gravações acabariam antes do fim, mas a personagem deu certo e o público do sofá está amando odiar a Jéssica”, avalia.

“Para mim também é surpreendente, pois vou recebendo capítulos e entendendo aos poucos. Estou ansiosa e animada para saber o desfecho dessa história para tanta maldade. Jéssica terá um preço alto a pagar”, analisa a atriz.

A artista conta que segue com um preparador de elenco para evoluir sua atuação. “Claro que vai chegando um momento em que vamos ficando mais à vontade, pois entendemos melhor o papel, mas é um estudo contínuo”, complementa Kalimann.

PESQUISA APROVA TRABALHO DE RAFA

Em abril, a Globo recebeu os resultados de um grupo de pesquisa de “Família É Tudo”. A trama foi muito bem aceita e elogiada por quem participou. Alguns pontos foram destacados pelo público.

O primeiro foi a alta aceitação dos cinco irmãos protagonistas da novela: Vênus (Nathalia Dill), Júpiter (Thiago Martins), Andrômeda (Ramille), Electra (Juliana Paiva) e Plutão (Isacque Lopes). O público comprou os dilemas do quinteto e torcia para que conseguissem cumprir seus objetivos.

E duas personagens em específico faziam os telespectadores torcerem por elas. A primeira era Electra, a mocinha defendida por Juliana Paiva. E quem participou da pesquisa também gostou do desempenho de Rafa Kalimann, em sua estreia em novelas, como a vilã Jéssica. Não houve críticas e apenas elogios à sua atuação.