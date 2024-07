Homem ateia fogo na casa de amigo após tentar entrar para usar drogas e ser barrado

Suspeito foi preso em flagrante e ainda afirmou que irá voltar para ‘terminar o serviço’ quando for solto

Samuel Leão - 06 de julho de 2024

Homem utilizou jornais, colocados sobre a porta, para atear fogo na casa da vítima. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 40 anos, foi preso após confessar ter incendiado a casa de um conhecido enquanto ele dormia, após tentar adentrá-la para fazer uso de drogas e ser barrado. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (05), em Iporá.

Por volta das 22h, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender um incêndio que ocorria na residência, no bairro Mato Grosso. Uma equipe se deslocou até o local, na rua E.

Ao chegar na ocorrência, eles combateram as chamas e descobriram que se tratava de uma ação criminosa. No local, perceberam que o fogo havia tomado conta de um sofá e de outros móveis, destruindo boa parte do que havia dentro da casa.

Na sequência, a Polícia Militar (PM) foi acionada e informada de um suspeito, que teria dado diversos chutes na porta, tentando arrombar a residência, pouco antes do ocorrido. A vítima alega que, depois de ter passado pela tentativa de arrombamento, foi dormir e acordou em meio às chamas.

O morador ainda tentou apagá-las, mas não teve êxito, e então saiu para a rua pedindo socorro. Testemunhas relataram terem visto um homem fugindo de bicicleta, camisa e chapéu branco do local.

A guarnição realizou diligências e localizou o suspeito, com as respectivas vestimentas. Abordado, ele confessou ter iniciado o incêndio, com o intuito, inclusive, de matar a vítima.

Também explicou que foi até o local para usar drogas, mas, após ser barrado, reuniu diversos jornais, os passou por debaixo da porta e ateou fogo. Portanto, foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia.

O homem chegou a afirmar que, quando sair da cadeia, irá atrás do outro para matá-lo. Assim, foram registrados os crimes de homicídio tentado e dano qualificado, pelos quais ele terá que responder criminalmente.