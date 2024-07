Morre no hospital vereador que estava em acidente que vitimou outras quatro pessoas na BR-153

Prefeitura emitiu nota de pesar afirmando que político deixou "um legado de trabalho e amor por Nova Glória que jamais será esquecido"

Davi Galvão - 06 de julho de 2024

Alanziel Morais era vereador no município de Nova Glória. (Foto: Reprodução)

Faleceu, neste sábado (06), o vereador Alanziel Morais, quinta vítima fatal do gravíssimo acidente ocorrido na BR-153, entre Rianápolis e Jaraguá, na noite do dia 08 de junho. O parlamentar ficou quase um mês internado.

A Prefeitura de Nova Glória, município onde Alanziel trabalhava, emitiu uma nota lamentando a partida do político e afirmando que ele deixou “um legado de trabalho e amor por Nova Glória que jamais será esquecido”.

O vereador estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruze (HUGO), em Goiânia, e teve de passar por três cirurgias, uma para tratar fraturas no fêmur e no pé direito, e outras duas para conter um sangramento no abdome.

O vereador deixa esposa e dois filhos pequenos.

Em tempo

O acidente ocorreu no dia 08 de junho, na altura do km 341, quando, por motivos desconhecidos, dois carros colidiram.

Um deles era ocupado pelo vereador, por Deivyd Samuel Epaminondas Vieira, de 04 anos, Raimunda Batista Vieira, de 69, e Fabiana Batista Vieira, de 39 anos, que eram neto, mãe e avó, respectivamente.

A família retornava de uma consulta médica no momento do acidente e todos morreram com o impacto da batida.

No outro automóvel também estavam três pessoas, sendo uma delas identificada como Valmir José da Conceição, de 65 anos, que também não resistiu.

As outras duas vítimas, que ocupavam esse segundo carro, foram transferidas para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).