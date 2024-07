Placa com QR Code misterioso chama a atenção de moradores de Goiânia

Conteúdo surpreendeu leitores mais ousados que tiveram coragem de acessar o link

Thiago Alonso - 06 de julho de 2024

QR Code chamou a atenção em Goiânia. (Foto: Arquivo/Letícia Dias)

QR Codes são verdadeiras armadilhas para os curiosos. Isso porque nunca se sabe o que se encontrará no link acessado. Pensando nisso, uma pessoa um tanto quanto ‘esperta’ espalhou um destes mistérios pelas ruas de Goiânia, a fim de resolver uma questão um tanto quanto ‘embaraçosa’.

Com os dizeres “Augusto, eu sei que você está me traindo com o Gustavo! Não adianta negar, as imagens não mentem”, a mensagem brinca com o ímpeto interno dos leitores mais ávidos.

No entanto, ao acessar o endereço eletrônico, os curiosos de plantão dão de cara com uma cena um tanto quanto ‘inesperada’. E não, não são as imagens chocantes do casal de amantes pegos no flagra.

Isso porque os visitantes dão de cara com o site da Smart Closet, um brechó que atua na região.

A estratégia de divulgação chamou a atenção da copywriter Letícia Dias, de 26 anos, que relatou ao Portal 6 ter visto o QR Code próximo a um estabelecimento no Setor Bueno.

“Eu já imaginava que se tratava de marketing, mas não deixa de chamar sua atenção. É uma frase super chamativa que atrai qualquer bom fofoqueiro, né? Eu acho que todo mundo é fofoqueiro assim na vida”, brincou a jovem.