Torcedor viraliza ao protestar em treino da seleção brasileira: “não ganha nem do Vila Nova de Goiás”

Cena foi registrada em vídeo, durante aglomeração de torcedores canarinhos

Samuel Leão - 06 de julho de 2024

Torcedor viraliza ao realizar protesto contra a seleção brasileira. (Foto: Reprodução/TNT)

Após um treino da seleção brasileira, um torcedor, enfurecido pela má campanha que tem sido feita pela Copa América, resolveu “rasgar o verbo” e fazer uma comparação um tanto esdrúxula. O homem afirmou que, na fase que está, a Brasil não ganha sequer do Vila Nova, clube da capital goiana.

A cena foi registrada em vídeo, feito durante uma aglomeração de torcedores. Nas imagens, é possível ver diversos pais carregando os filhos nos ombros, todos tentando ver mais de perto os atletas da Canarinho.

“Se jogar com o Vila perde. Se jogar com o Vila Nova perde. Time feio, ganha nem do Vila de Goiás, vergonha”, esbravejou ele, na direção do gramado.

Publicado pela TNT Sports BR, o registro chamou a atenção de diversos internautas, que se divertiram com os gritos do torcedor e aproveitaram para criticar tanto o Vila Nova quanto a seleção.

“Pior que está cada vez mais difícil acompanhar os jogos da seleção”, expressou um deles, provavelmente frustrado pelo empate com a Colômbia e a classificação em segundo lugar do grupo D, na Copa América.

Outro relembrou uma derrota icônica, sofrida pelo clube goianiense nos jogos de ida e volta da Copa Verde, há cerca de um mês:

“O Vila levou só 10 gols do Paysandu”, comentou, relatando a trágica final enfrentada pelo clube Vilanovense.

Apesar das críticas ao time, quem mais sofreu rejeição do público realmente foi o Brasil, que já acumula uma má fase de 5 Copas do Mundo sem sequer figurar entre as quatro melhores seleções, mesmo sendo aquela que mais possui títulos mundiais.

“Tão ruim essa seleção que se jogar contra o Remo ganha só de 1 x 0”, brincou outro, enquanto mais um reparou nos torcedores que compareceram ao treino: “Torcida top, nenhum usando uma camiseta”, concluiu.