Vereador que morreu atropelado a caminho de Trindade deixou vídeo pedindo orações e proteção

Parlamentar foi atingido por carro que invadiu acostamento e o lançou ao chão. Suspeito fugiu do local

Samuel Leão - 06 de julho de 2024

Vereador de Rio Verde morre em acidente durante Romaria. (Foto: Reprodução)

O vereador de Rio Verde, Geraldo Neto (PDT), de 45 anos, que morreu na manhã deste sábado (06) após ser atingido por um carro, havia postado, na última terça-feira (02), um vídeo caminhando pela estrada, dizendo que estava passando por Acreúna, mostrando o nascer do sol e pedindo orações dos seguidores.

O motorista responsável fugiu do local do acidente, na BR-060. O parlamentar ia para a Romaria do Divino Pai Eterno, caminhando em direção à Trindade.

A fatalidade aconteceu na região de Guapó, na altura do km 195. Por volta das 07h15, ele caminhava quando foi acertado pelo veículo, de modelo Fiat Mobi e cor branca, que invadiu o acostamento e o lançou ao chão.

Juntamente dele estava um grupo de romeiros, incluindo o pai do vereador. Até o momento, não foi divulgado nenhum outro ferido.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), juntamente com a Polícia Militar (PM), está realizando buscas pelo suspeito, analisando imagens das câmeras de segurança de diversos pontos da rodovia e de estabelecimentos da região.

Comoção

Nas redes sociais, a notícia da morte do político comoveu diversos internautas, que deixaram mensagens de conforto aos familiares dele e também fizeram um alerta aos outros romeiros.

“Na reportagem está escrito por volta das 07h15 da manhã, ou seja, estava claro. Imprudência do motorista. Por qual motivo invadiu o acostamento e provocou o atropelamento? Um absurdo! Uma tristeza”, comentou uma, seguida por outra: “Deus conforte os familiares e amigos que tristeza”.

Um terceiro seguidor ainda apontou: “A noite tem pessoas sem nenhuma sinalização e lanterna hein? Tenham cuidado. Deus acompanhe todos os Romeiros”, desejou.

O Instituto Médico Legal (IML) procedeu com o recolhimento do corpo, que deverá ser levado para Rio Verde, onde ocorrerá o velório e, posteriormente, o enterro.