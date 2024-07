O que é eutanásia e por que a prática é proibida no Brasil

Apesar de ser proibida, há um debate contínuo e extenso sobre o tema

A eutanásia é a prática de encerrar a vida de uma pessoa de maneira deliberada, geralmente para aliviar seu sofrimento de uma doença incurável ou terminal.

A palavra “eutanásia” vem do grego, onde “eu” significa “bom” e “thanatos” significa “morte”, portanto, literalmente significa “boa morte”.

Ao redor do mundo e também no Brasil, a prática é bastante polêmica e foco de grandes debates.

Primeiramente, é bom deixar claro que existem tipos diferentes de eutanásia, são eles:

– Eutanásia ativa: quando ações diretas são tomadas para causar a morte de uma pessoa, como a administração de uma dose letal de medicamento.

– Eutanásia passiva: quando tratamentos ou medidas de suporte vital são retirados ou suspensos, permitindo que a pessoa morra naturalmente.

– Eutanásia voluntária: quando a pessoa consente explicitamente com a prática.

– Eutanásia involuntária: quando a pessoa não é capaz de consentir (por exemplo, está em coma) e a decisão é tomada por outros (familiares ou médicos).

No Brasil, a prática da eutanásia é proibida e considerada um crime de homicídio, conforme o Código Penal Brasileiro. As razões para essa proibição são diversas e incluem:

1. Aspectos Legais: A legislação brasileira tipifica a eutanásia como homicídio, mesmo que seja realizada por compaixão ou com o consentimento do paciente. Isso está previsto no artigo 121 do Código Penal, que trata do homicídio, e no artigo 122, que trata da instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio.

2. Aspectos Éticos e Morais: Muitos argumentam que a vida é um valor inviolável e que não deve ser interrompida deliberadamente, independentemente das circunstâncias. Além disso, há preocupações de que a legalização da eutanásia possa levar a abusos ou pressões sobre pacientes vulneráveis.

3. Aspectos Religiosos: Em um país predominantemente cristão como o Brasil, muitas crenças religiosas defendem que apenas Deus tem o direito de dar e tirar a vida. A eutanásia é vista por muitos como uma violação desse princípio.

4. Aspectos medicinais: A prática médica no Brasil é regida pelo princípio de “primum non nocere” (primeiro, não prejudicar). Os médicos são treinados para preservar a vida e aliviar o sofrimento sem causar a morte deliberadamente. A medicina paliativa tem sido uma alternativa para oferecer alívio ao sofrimento de pacientes terminais sem recorrer à eutanásia.

A discussão sobre a eutanásia é complexa e envolve muitos fatores.

No entanto, ao redor do mundo, existem países que tornaram a prática permitida dentro da legislação.

