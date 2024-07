6 carnes para bife que mais compensam comprar no começo do mês

Escolher o corte certo é fundamental para garantir o sabor e a qualidade do seu prato

Pedro Ribeiro - 11 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/Youtube/Receitas Nestlé)

Escolher as melhores carnes para bife às vezes pode ser um verdadeiro desafio.

A proteína bovina faz parte do dia a dia do brasileiro e, na hora do almoço, é sempre muito bem-vinda.

No começo do mês, o salário pingou na conta e o vale também já está pronto para fazer as compras do mês.

Com isso, é o momento ideal para comprar as melhores carnes para bife.

Porém, com a grande inflação que estamos vivendo no país, a carne de vaca tem sido um dos itens mais caros do mercado.

Nessas horas, para garantir uma receita saborosa e não ficar sem aquela carninha em casa, a escolha do corte certo é fundamental, principalmente levando em consideração o preço.

Pensando nisso, hoje listamos os melhores cortes para você fazer um bom bife, sem pesar tanto no bolso.

6 carnes para bife que mais compensam comprar no começo do mês

1. Acém

Para começar a nossa lista, temos o acém. Esse corte é uma excelente ideia se você procura uma opção vantajosa para o seu bolso e o melhor: sem abrir mão do sabor.

O corte é bastante marmorizado e, quando bem preparado, os pedaços ficam desmanchando.

A carne fica tão macia que você pode até comer de colher sem grandes esforços para cortar.

2. Miolo da Alcatra

Talvez pouca gente saiba dessa, mas o miolo da alcatra é uma ótima opção para ser feito frito.

Isso porque, para quem gosta de uma carne para bife mais suculenta, esse corte possui aquela gordurinha que deixa tudo mais saboroso.

Se você está procurando um corte para fazer à milanesa ou acebolado, essa pode ser uma das melhores opções.

3. Contrafilé

Muito popular no churrasco, o contrafilé também pode ser uma das melhores carnes para bife.

A peça conta com uma camada de gordura que vai por cima e acrescenta ainda mais sabor.

4. Coxão Mole

Aqui vai uma das carnes mais versáteis da cozinha, o coxão mole.

Além do delicioso sabor, o corte possui um excelente custo benefício.

O coxão mole é uma opção muito mais em conta para você fazer seu bife, seja acebolado, à parmegiana ou até mesmo à milanesa.

Esse corte é retirado da parte traseira do animal, especificamente da parte interna da coxa, e é bastante suculento.

5. Patinho

Apesar do nome simples, o patinho é uma carne muito saborosa quando preparada corretamente.

Por ficar localizado na parte traseira do bovino, esse corte possui músculos que suportam o peso do animal, o que resulta em uma carne densa e com fibras mais longas.

6. Fraldinha

E para fechar, se você está procurando uma opção mais saborosa para fazer grelhada, a fraldinha pode ser a pedida certa!

Geralmente, esse pedaço é retirado da parte inferior do animal, próxima ao abdômen.

O sabor único desse corte vem da combinação de músculos e gordura bem distribuída, o que a torna uma das melhores carnes para bife. Só de pensar já dá água na boca, não é mesmo?

