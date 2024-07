6 coisas que não podem ser guardadas no quarto e que podem estar prejudicando o seu sono

Seu quarto é sua vida e algumas atitudes e objetos podem estar atrapalhando o bom convívio dentro dele. Atente-se!

Magno Oliver - 11 de julho de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/ Jan Koetsier)

O nosso quarto é uma extensão da nossa casa, pois é lá onde dormimos, ficamos mais confortáveis e também compartilhamos nossa intimidade de sono, banho e tudo mais.

Dessa forma, é bom filtrar bem o que entra e o que fica dentro desse cômodo sagrado. Afinal, algumas energias ruins podem estar atrapalhando sua boa convivência dentro dele.

1. Itens de academia

Não é nada interessante manter equipamentos de academia ou de exercícios físicos dentro do seu quarto. Estes equipamentos absorvem energias desestabilizantes, atrapalham o sono e modificam nosso olfato natural durante a noite.

2. Espelhos quebrados ou manchados

Espelho em casa deve estar sempre impecável, sem manchas, nem marcas de arranhões ou quaisquer danos. Ter esses itens quebrados, trincados ou manchados não é nada bom para o nosso querido cômodo. É bom também não colocá-los na frente da cama.

3. Partes de animais mortos como chifres

Tenha muito cuidado com marfim, chifres, conchas, peles ou espécies embalsamadas dentro do seu quarto. Isso porque esses itens só atraem má sorte. Eles trazem energias estancadas, interrompidas com a “morte do objeto” que está presente no recinto.

4. Roupas em péssimas condições

Até o que vestimos impacta muito no nosso quarto. As roupas velhas, muito usadas, em mal estado ou atacadas por traças e baratas devem ser descartadas.

Elas fazem com que a energia do ambiente fique pesada. Por isso, renove sempre esse ciclo, mantenha as peças higienizadas e em bom estado de conservação.

5. Objetos embaixo da cama

Não deixe nada embaixo da sua cama! Procure deixar seu local de repouso e sono profundo o mais perto possível do chão. Isso faz com que atraia energia de vitalidade da terra e afaste coisas ruins. Se você coloca algo no meio desse fluxo, esse item pode absorver parte da energia que seria destinada a você.

6. Relógios parados

Por fim, o tempo não para e o fluxo de boas energias no seu quarto também não deve. Assim, é bom evitar itens de decoração que não estão funcionando, como relógios e afins. Eles atraem negatividade e atrapalham a qualidade do sono.

