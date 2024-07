Coca-Cola abre oportunidade para mulheres em Goiás outros 7 estados

Vagas são destinadas a empreendedoras, que receberão curso gratuito

Samuel Leão - 17 de julho de 2024

Garrafas de Coca-Cola na prateleira. (Foto: Divulgação)

Cerca de 7 mil vagas foram ofertadas pela Coca-Cola, nesta quarta-feira (17) pelo programa “Coca-Cola dá um gás: mulheres”, o qual capacita novas empreendedoras de forma online.

O projeto disponibiliza oportunidades em Goiás, além dos estados do Amazonas, Ceará, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro e Sana Catarina.

Toda a programação será realizada de forma online, com transmissões ao vivo, capacitações via WhatsApp e assessorias para aceleração. As inscrições devem ser feitas pelo site oficial do projeto.

O programa tem como objetivo fomentar o desenvolvimento socioeconômico das mulheres, buscando promover igualdade de gênero e acelerar a independência financeira das participantes.

Parte do projeto é composta pelo prêmio “Um gás para seu negócio”. Essa seleção irá premiar 10 empreendedoras com um incentivo financeiro, além de uma imersão presencial.

Dentre as formas de fomentar o crescimento empresarial, estão o apoio comercial, por meio de equipamentos e infraestrutura, fornecidos para acelerar o negócio, e também por meio da capacitação dos proprietários.

Mais informações podem ser acessadas por meio da plataforma oficial da iniciativa.