Filmes para todas as idades! Veja a programação dos cinemas de Aparecida de Goiânia

“Deadpool & Wolverine”, “Meu Malvado Favorito 4” e “Divertida Mente 2” dominam as telonas da cidade

Ruan Monyel - 26 de julho de 2024

(Foto: Divulgação/Marvel/Disney/Universal Pictures)

Que tal aproveitar o finalzinho das férias escolares da criançada para curtir um cineminha? Seja uma animação que encanta os pequenos e emociona os adultos ou uma eletrizante aventura, com cenas repletas de adrenalina e ação, sempre há algo especial para curtir em família.

E para quem mora em Aparecida de Goiânia, esta semana os cinemas da cidade estão com uma programação repleta de opções imperdíveis para todas as idades! Então, pegue a pipoca, escolha seu filme favorito e aproveite a magia da sétima arte.

O longa de heróis mais aguardado do ano finalmente chegou! “Deadpool & Wolverine” é a nova aposta da Marvel, unindo o “anti-herói” mais hilário de todos com o mutante mais amado da franquia “X-Men”. No filme, os dois precisam trabalhar juntos para derrotar um inimigo em comum, mas a jornada é repleta de surpresas, reviravoltas e, claro, bastante humor. Veja o trailer:

A animação que bateu o recorde de maior bilheteria da história do Brasil, “Divertida Mente 2”, vem encantando todo o público e continua com sessões abertas. Na trama, Riley, que agora passa pela pré-adolescência, enfrenta uma jornada de autodescoberta. Na sua “sala de controle mental”, novas emoções surgem e uma nova aventura começa. Assista ao trailer:

Ainda voltado para a garotada, o ex-vilão mais amado do cinema, junto com seus Minions, está de volta às telonas! “Meu Malvado Favorito 4” é a mais nova aventura de Gru, que agora enfrenta uma nova vilã, que além da cidade, também ameaça diretamente a família do chefão. Veja a prévia:

Para fechar com chave de ouro a programação da semana, muita ação, suspense e cenas cheias de adrenalina não faltam nesta produção. “Twisters” continua com horários disponíveis para aqueles que gostam de uma boa ficção. Não perca tempo e garanta os ingressos.

Os horários das sessões e a classificação indicativa dos filmes podem ser vistos no site da sua rede de cinema preferida!