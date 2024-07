Golpe que imita entrega de encomenda pelos Correios chega a Goiás; saiba como se proteger

SMS falso afirma que suposta encomenda foi barrada e aguarda liberação mediante pagamento de taxa por Pix

Maria Luiza Valeriano - 26 de julho de 2024

Perfil oficial dos Correios no Instagram fez alerta sobre golpe (Foto: Tânia Rego/Agência Brasil)

Em meio às discussões sobre taxação de importações, uma mensagem suspeita tem surgido nos celulares de pessoas de todo o Brasil. Se passando pelos Correios e solicitando o pagamento de uma taxa para a liberação alfandegária de uma suposta encomenda, o SMS se trata de um golpe.

Nesta quinta-feira (25), os Correios publicaram no perfil oficial do Instagram um alerta. “Golpistas estão se passando pelos Correios através de SMS falsos! Se você costuma fazer compras online e recebe mensagens sobre taxas de alfândega, fique alerta! Essas mensagens são fraudulentas, enviadas de sites não oficiais”, compartilharam em um post.

O texto enviado pelos estelionatários afirma que o pedido do indivíduo foi barrado pela fiscalização alfandegária e aguarda o pagamento de uma taxa para liberação. “CORREIROS: Seu pedido está aguardando liberação alfandegária. Para mais detalhes, acesse: [link disponibilizado pelos golpistas]”.

Ao clicar no link fornecido, a pessoa é redirecionada a um site que imita os Correios. Na página, há a informação de que o pedido será liberado em cinco dias após o pagamento de uma taxa de R$ 79,25 via Pix.

Ainda há uma suposta oferta em que a encomenda será entregue em até 24h mediante pagamento de R$ 29,90, e uma mensagem que induz à pressa, escrita “ATENÇÃO: Efetue o pagamento em 24 horas para evitar possíveis multas de atraso!”.

Além disso, o site ainda pede o nome completo, e-mail, telefone e CPF ou CNPJ da vítima.

Saiba como se proteger

Ao Portal 6, o delegado do Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (GREF)/DEIC, Leonardo Dias Pires, afirmou que as fraudes têm aumentado no último ano, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro.

Com isso, o especialista destaca alguns cuidados a se tomar caso receba uma mensagem do tipo. “Desconfie de abordagens de contatos que você não conhece, principalmente via telefone ou SMS”, destacou como a primeira dica.

Checar diretamente com a empresa verdadeira, por site ou outro meio de contato, também é essencial para não cair em golpes. Além disso, o delegado alerta para não fazer transferências ou pagamentos via boleto à contas correntes desconhecidas, e, sempre que for realizar em outras circunstâncias, checar se a conta é de fato da empresa ou órgão pretendido antes de confirmar.

O que fazer se cair em um golpe

Caso tenha sido vítima de uma fraude, o delegado explica que se deve, primeiramente, entrar em contato com o banco, comunicar o golpe e, em casos de Pix, abrir um Mecanismo Especial de Devolução (MED).

“O segundo passo é, logo após comunicar ao banco, procurar a Polícia Civil (PC) para registrar a ocorrência. Em paralelo a isso, não apague as conversas por mensagem ou e-mail que teve com o criminoso”, destacou.