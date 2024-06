Igor Viana é investigado por constrangimento de menor, estelionato e apropriação de dinheiro de deficiente

Jovem influenciador foi intimado a prestar depoimento, após vazamento de áudios em que ele debocha da filha, que tem paralisia cerebral, e de doadores

Thiago Alonso - 24 de junho de 2024

Igor Viana. (Foto: Reprodução)

A Polícia Civil (PC) instaurou um inquérito para investigar o influenciador Igor Viana, de 24 anos, pelos crimes de constrangimento de menor, estelionato e apropriação de dinheiro de deficiente.

Conforme a delegada responsável pelo caso, Aline Lopes, o anapolino, que é pai da pequena Sophia Viana, de 02 anos, teria desviado os valores de doações destinadas à filha para fins pessoais.

As investigações se iniciaram após o vazamento de uma série de áudios comprometedores do jovem.

Em uma das gravações, ele debocha tanto da garotinha, que possui um quadro de paralisia cerebral, quanto dos seguidores que, teoricamente, estariam contribuindo para o tratamento da criança.

“Imagina as pessoas mandando Pix, achando que estão ajudando a Soso, e a Clara lá, nos melhores motéis de Anápolis”, afirma, em um dos registros.

Em outro vazamento, Igor chega a cogitar a irregularidade do dinheiro, referindo-se aos responsáveis pelas doações como “trouxas”.

“Cara, assim, eu não considero que eu desviei o dinheiro, até porque as pessoas mandavam para minha conta, né? Minha filha não tem PIX. Então, se eles foram trouxas, a culpa não é minha. Eu não sou obrigado a usar o dinheiro que eles mandam especificamente com a minha filha”, declarou.

Segundo a PC, esta não é a primeira denúncia direcionada ao influenciador, visto que ainda em 19 de junho, uma pessoa havia registrado uma queixa em uma delegacia de Anápolis, relatando o comportamento agressivo do jovem com a garotinha nos próprios vídeos publicados por ele nas redes sociais.

Desde então, Igor tem sido proibido pelo Conselho Tutelar do município de mostrar Sophia nas redes sociais, conforme dito por ele mesmo em um vídeo publicado no perfil do Instagram.

Dessa forma, o pai de Soso foi intimado a prestar esclarecimentos sobre o caso feito contra ele. Ele é acusado de constrangimento de menor, estelionato, discriminação à pessoa deficiente e apropriação de bens e proventos de pessoa deficiente.