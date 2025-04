Ônibus que saiu de Anápolis capota e deixa ao menos 10 mortos

Veículo ainda teria passado por Goiânia e Caldas Novas para buscar passageiros

Augusto Araújo - 08 de abril de 2025

Ônibus transportava 50 pessoas no momento do acidente. (Foto: Divulgação/CBM-MG)

Um ônibus que saía de Goiás sofreu um grave acidente em Minas Gerais, na madrugada desta terça-feira (08), deixando ao menos 10 pessoas mortas.

Conforme matéria do UOL, o transporte saiu de Anápolis, passando por Goiânia e Caldas Novas para buscar passageiros. No total, 50 pessoas estavam dentro dele, com destino a São Paulo (SP).

Porém, por volta das 3h40, o motorista perdeu o controle do ônibus, atravessando o canteiro central e capotando em uma alça de acesso em trecho da MG-223, na altura de Araguari, sentido Tupaciguara.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária e do Corpo de Bombeiros, alguns passageiros foram ejetados do ônibus e outros ficaram presos às ferragens.

Além disso, duas das vítimas fatais seriam crianças, com idades estimadas entre 02 e 04 anos. Contudo, as identidades não foram reveladas.

Nove pessoas foram levadas para o hospital em situação grave e outras nove tiveram ferimentos leves, segundo os bombeiros. Além disso, outras 18 pessoas em estado mais tranquilo teriam recusado atendimento.

Em nota ao UOL, a Secretaria Municipal de Saúde de Araguari informou que “está acompanhando e dando total apoio possível, utilizando todos os meios necessários para auxiliar os hospitais da rede no atendimento às vítimas”.

Por fim, a Viação Real Expresso, empresa responsável pelo ônibus, lamentou o ocorrido e afirmou que trabalha com as autoridades “para investigar as causas do acidente e esclarecer todos os detalhes”.

