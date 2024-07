Morre Flávio Pagotto, vice-presidente do Partido Novo em Goiás, após grave acidente

Vítima estava internada no Hugol desde colisão, mas não resistiu

Gabriella Pinheiro - 27 de julho de 2024

Flávio Pagotto, vice-presidente do partido Novo. ( Foto: Arquivo pessoal

O vice-presidente do Partido Novo em Goiás, Flávio Pagotto faleceu, neste sábado (27), em decorrência de complicações, após sofrer um grave acidente na BR-060, no município de Abadia de Goiás.

Em nota, a assessoria da sigla confirmou o óbito e lamentou a partida do político, ressaltando o legado e trajetória da vítima. A causa da morte ainda não foi divulgada.

“Em nome de todos os membros do Partido Novo em Goiás, expresso nossas mais profundas condolências à família de Flávio. Neste momento de dor, reafirmamos nosso compromisso de honrar seu legado e continuar a luta pelos princípios que ele tão fervorosamente defendeu”, diz.

Flávio estava internado no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugol), desde a manhã de sexta-feira (26), após colidir contra um automóvel na altura do km 172.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele dirigia uma caminhonete quando bateu na traseira de um caminhão boiadeiro, no momento em que o veículo de grande porte realizava um retorno.

O condutor do caminhão permaneceu no local do acidente e foi submetido ao teste do bafômetro, que não indicou embriaguez.

Natural do Rio Grande do Sul, Flávio era dono de empresas, reconhecidas na área de tecnologia e comunicação, e chegou a ser diretor da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Rio Verde (ACIRV) por alguns anos.

Leia a nota completa na íntegra:

É com profundo pesar e corações partidos que anunciamos o falecimento de Flávio Pagotto, vice-presidente do Partido Novo em Goiás e uma figura renomada na publicidade, carinhosamente conhecido como “Pagotto da comunicação” e “Pagotto do marketing”. Flávio nos deixou tragicamente em decorrência de complicações após um grave acidente de trânsito ocorrido na última sexta-feira, na BR-060, próximo a Abadia de Goiás.

Originário do Rio Grande do Sul, Flávio trouxe consigo o sotaque arrastado que marcava suas raízes gaúchas, mas foi em Rio Verde, Goiás, que ele construiu seu lar e seu coração se firmou. Inspirado pelo conselho de seu saudoso pai, Valdyr Pagotto, para buscar oportunidades nesta “terra das oportunidades”, Flávio empreendeu uma vida de esforço e sucesso desde sua juventude. Junto com seus irmãos, batalhou desde cedo, sempre movido pelo desejo ardente de “ser alguém na vida”.

Flávio foi casado por 31 anos com a empresária Cristiane Pagotto. Pai amoroso para Thomáz e Thailine, com quem compartilhava não apenas os laços familiares, mas também a liderança das suas empresas, reconhecidas na área de tecnologia e comunicação. Sob sua direção, o grupo se tornou sinônimo de qualidade e inovação.

Além de seu sucesso empresarial, Flávio foi uma presença constante nos bastidores da política local e estadual. Serviu com dedicação como Secretário de Comunicação de Rio Verde durante a primeira gestão de Paulo do Vale. Sua paixão pelo bem comum e pela comunidade o levou a uma candidatura a deputado federal, um sonho apoiado por todos que o conheciam e admiravam. Foi também Diretor da ACIRV – Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Rio Verde – por vários anos.

Hoje, enquanto lamentamos sua partida, lembramos das palavras de Eclesiastes 3:1-2: “Para tudo há uma ocasião certa; há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu: tempo de nascer e tempo de morrer.”

Flávio deixa um legado de amor incondicional pela família, um compromisso inabalável com sua comunidade e uma carreira exemplar, marcada pela ética e pela busca incessante por melhorar a vida das pessoas ao seu redor.

Em nome de todos os membros do Partido Novo em Goiás, expresso nossas mais profundas condolências à família de Flávio. Neste momento de dor, reafirmamos nosso compromisso de honrar seu legado e continuar a luta pelos princípios que ele tão fervorosamente defendeu.