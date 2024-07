Motociclista é levada para o HEANA após ser atropelada por ônibus na Avenida Brasil

Mulher, de 45 anos, teria feito conversão em local proibido, ocasionando o impacto entre os veículos

Augusto Araújo - 27 de julho de 2024

Motocicleta ficou embaixo de ônibus após colisão na Avenida Brasil. (Montagem: Reprodução)

Uma motociclista, de 45 anos, precisou ser levada às pressas para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), após ser atropelada por um ônibus na Avenida Brasil.

O caso ocorreu no final da manhã deste sábado (27), em trecho da via pública que passa pela Cidade Universitária.

A condutora da motocicleta teria feito uma conversão proibida em um sinaleiro, no sentido para o trevo do Recanto do Sol, o que ocasionou o choque.

Com o impacto, a moto da mulher, do modelo Honda Biz, acabou ficando embaixo da carroceria do transporte coletivo.

Equipes do Corpo de Bombeiros compareceram ao local e socorreram a vítima, que foi encaminhada ao HEANA. Já o condutor do ônibus não aparentou sofrer lesões e se manteve na Avenida Brasil durante todo o tempo.

A Polícia Militar (PM) também foi acionada à cena do acidente para fazer o isolamento da área e colher depoimentos do ocorrido.