Brasileiro surpreende ao mostrar o que consegue comprar com um dia de salário no México

No vídeo, o influencer demonstrou as diferenças de preços de produtos que fazem parte do dia a dia dos brasileiros

Pedro Ribeiro - 28 de julho de 2024

(Foto: Reprodução/Instagram/@vaifabim)

Não é novidade que com um salário mínimo mal dá para se sustentar. Afinal, os produtos básicos são encontrados com altos preços nas prateleiras do supermercado.

Mas você já se perguntou como é isso em outros países?

Pois bem, pensando em tirar essa dúvida muito comum entre os brasileiros, o influencer conhecido nas redes sociais como “Fabim” (@vaifabim) resolveu compartilhar um pouco das diferenças que encontrou durante uma viagem ao México.

Localizado na América do Norte, o México é um país que faz fronteira com os Estados Unidos (EUA).

Apesar de ter a divisa próxima a um dos países mais ricos do mundo, a situação dos mexicanos é bastante diferente dos seus vizinhos.

Isso porque, o México é um país em desenvolvimento com altas taxas de desigualdade social, assim como o Brasil.

Com base nisso, o salário mínimo por lá chega a 250 pesos, que equivale mais ou menos a R$ 75.

Diante disso, o influencer Fabim publicou um vídeo em seu Instagram para demonstrar o que ele poderia comprar por lá com esse valor e o resultado surpreendeu os seus seguidores.

Primeiramente, ele partiu do princípio de comprar alimentos básicos para se fazer um almoço similar ao de muitos brasileiros.

Em sua lista de compras estavam: arroz, feijão, peito de frango, alface, tomate e uma Coca-Cola de 200ml.

A somatória desses produtos foi de 140 pesos mexicanos, que convertendo é algo em volta de R$ 42.

Como ainda faltavam 110 pesos para serem gastos, o influencer optou em completar o seu carrinho de compras com itens para supermercado e adicionou: pão de forma, cartela com nove ovos, manteiga, iogurte e café.

Tudo isso chegou a faixa do salário mínimo mexicano, e ainda sobrou para comprar um chocolate.

A publicação surpreendeu os seguidores, e muitos afirmaram que com R$ 75 não se compra nem um terço de todos esses itens aqui no Brasil.

E aí, você concorda?

Confira o vídeo:

