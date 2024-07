Hóspede é flagrado causando confusão em hotel de Anápolis após cobrança de R$ 0,26 no check-in

Caso foi parar na delegacia, após recepcionista denunciar que teria sofrido agressões com livro do Código de Proteção ao Consumidor

Isabella Valverde - 28 de julho de 2024

Hóspede teria utilizado livro do Código de Defesa ao Consumidor para agredir recepcionista. (Montagem: Reprodução)

Um homem, de 42 anos, foi flagrado por câmeras de segurança tendo um momento de descontrole e partindo para cima de um recepcionista de um hotel de Anápolis, por conta de R$ 0,26. O caso foi registrado durante a madrugada deste domingo (28), na Avenida Universitária.

O hóspede realizou a reserva por meio de um site de hospedagem, sendo cobrado um valor de R$ 200,35 que teria sido pago via PIX.

Todavia, logo que chegou ao hotel, o homem foi informado pela funcionária, que faltava R$ 0,26 para que o check-in pudesse ser realizado.

O hóspede então teria se irritado com a cobrança, ficando exaltado e dado início a uma discussão, dizendo que seria uma “falta de educação cobrar 26 centavos”.

“Falta de educação é ele me cobrar R$ 0,26. Ele cobrou na frente de todo mundo aqui. Ele não vai ter R$ 0,01 para me devolver. Ele não vai ter R$ 0,04″” afirmou em um dado momento.

O recepcionista chegou a garantir que devolveria o troco via PIX, no entanto, o homem se exaltou e acabou não aceitando.

Por fim, ele atira o livro do Código de Defesa do Consumidor na direção da trabalhadora de forma violenta, enquanto grita “direito do consumidor, p****”, sendo afastado por uma mulher que o acompanha.

Diante dos fatos, a Polícia Militar (PM) foi acionada e os envolvidos foram encaminhados para a Central de Flagrantes, onde foi confeccionado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).