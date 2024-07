6 coisas que têm no motel e até quem é solteiro gostaria de usar

Muito além do prazer de desfrutar de momentos a dois, o local disponibiliza uma série de objetos e serviços que poderiam ser facilmente usufruídos pelos solteirões

Ruan Monyel - 29 de julho de 2024

(Foto: Ilustração/Pinterest/Motel Swing)

No motel, um lugar diretamente ligado a encontros românticos e sexuais, são oferecidos diversos tipos de entretenimento, mas eles vão muito além daquilo que a maioria das pessoas imagina.

Muito além do prazer de desfrutar de momentos a dois, o local disponibiliza uma série de objetos e serviços que poderiam ser facilmente usufruídos pelos solteiros.

Afinal, não é em todo estabelecimento que se encontra conforto e diversão, não é mesmo? Ficou curioso? Leia até o fim e veja o que as pessoas solteiras também podem curtir.

6 coisas que têm no motel e até quem é solteiro gostaria de usar

1. Hidromassagem

Uma das atrações mais populares, e talvez a mais adorada, são as banheiras de hidromassagem, perfeitas para relaxar.

Esse item, considerado um luxo, é o preferido quando o assunto é ter um momento de paz e tranquilidade, por isso, a hidro também é perfeita para os momentos de descanso dos solteiros.

2. Cama king

A qualidade das camas no motel é indiscutível, pois, além de perfeitas para o prazer a dois, elas também podem promover uma excelente noite de sono.

As camas, além de serem enormes e confortáveis, na maioria dos estabelecimentos de alto padrão, estão acompanhadas de bons lençóis e travesseiros, o que torna a experiência do solteiro ainda mais aconchegante.

3. Serviço de quarto

Fala a verdade, quem não gostaria de ter à disposição um serviço de quarto 24 horas por dia, não é mesmo?

Seria um sonho pedir uma refeição completa sem deixar o aconchego da cama e, o melhor, não precisar arrumar nada quando sair.

4. Sauna

A sauna é uma das comodidades mais amadas no motel, sendo extremamente apreciada pela maioria das pessoas.

Além da hidromassagem, os quartos mais modernos também disponibilizam essa outra possibilidade de relaxamento, além de fazer muito bem para a pele.

5. Frigobar

Ter um frigobar no quarto é uma forma prática e versátil de armazenar bebidas e consumi-las no conforto do ambiente.

No motel, esse pequeno eletrodoméstico está presente em todos os quartos, até nos mais simples, sendo a opção perfeita para “beliscar” sem precisar acionar o serviço de quarto.

6. TV a cabo

Por fim, os motéis possuem as melhores assinaturas de canais, indo de filmes adultos até os canais de esporte, com um amplo catálogo de opções.

Atualmente, algumas suítes possuem até serviços de streaming integrados, o que também faria a alegria dos solteiros.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!