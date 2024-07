Entre as maiores cidades de Goiás, partido comandado por Roberto Naves só apoia base de Caiado em Anápolis, onde a pré-candidata é a indicada do prefeito

Republicanos, que ainda não decidiu situação na capital, já fechou apoio a nomes da oposição em Aparecida e Rio Verde

Pedro Hara - 29 de julho de 2024

Ronaldo Caiado e Roberto Naves. (Foto: Divulgação)

Presidente estadual do Republicanos, Roberto Naves fez diversos esforços para contar com Ronaldo Caiado (UB) no mesmo palanque de Eerizania Freitas (UB), pré-candidata lançada por ele à Prefeitura de Anápolis.

Apesar de conseguir a aliança na cidade, a parceria entre o partido e Caiado não vem sendo aplicada nos principais municípios de Goiás.

Em Aparecida de Goiânia, a legenda está com Professor Alcides (PL), principal opositor de Leandro Vilela (MDB), pré-candidato apoiado pelo governador.

Existe a expectativa sobre a decisão do Republicanos em Goiânia, onde Sandro Mabel (UB) representa a base caiadista. Rápidas apurou que o acordo caminha para um final feliz, mas que Rogério Cruz (SD) é o principal empecilho no momento.

Candidato à reeleição, o prefeito de Goiânia distribuiu diversos cargos para o partido na Administração Municipal. Como ainda não há consenso sobre o que será feito com esses cargos, a legenda ainda não se manifestou a favor do ex-deputado federal.

Em Rio Verde, que possui o 4º maior eleitorado de Goiás, Wellington Carrijo (MDB) possui o apoio do prefeito de Paulo do Vale (UB) e Caiado, mas o Republicanos lançou a pré-candidatura do médico Osvaldo Fonseca.

Voltando para Anápolis, Roberto Naves acumulou fracassos até chegar ao nome de Eerizania e posteriormente ao apoio do governador.

Na tentativa de garantir o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ele buscou inicialmente emplacar o vice-prefeito Márcio Cândido (PSD) no PL, mas sem sucesso.

Após a tentativa frustrada, visou convencer Major Vitor Hugo (PL), que também negou a investida e se lançou como pré-candidato a vereador em Goiânia.

Sem engolir a entrada de Márcio Corrêa (PL) nos quadros do partido que tanto cortejava, emplacou Eerizania no União Brasil para conseguir apoio do governador.