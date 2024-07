Primeira semana de agosto deve ser de alta nas temperaturas em Goiás; veja previsão do tempo

Boletim do CIMEHGO também realizou alertas importantes para a população de diferentes regiões do estado

Thiago Alonso - 30 de julho de 2024

Vista panorâmica de Anápolis. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Anápolis)

Com o fim de julho, Goiás deve enfrentar uma semana de temperaturas altas na maior parte do estado, conforme aponta a previsão do tempo para o início de agosto do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (CIMEHGO).

Segundo o boletim emitido pelo órgão, as regiões Oeste e Norte devem ser as mais impactadas, com a umidade relativa do ar marcando 21% em ambas as localidades. Municípios como Firminópolis e Niquelândia também podem experimentar predominância do Sol.

Em relação ao calor, os termômetros podem atingir 34 °C em Porangatu, Araguapaz e Aruanã, com mínimas que não devem ultrapassar os 17 °C.

Em Quirinópolis, Goianésia e Itumbiara, também é esperado temperaturas altas, com máximas na causa dos 33 °C.

Como é comum nesta época do ano, a chance de chuva é zero para todo o estado.

Em Goiânia, as máximas são de 32 °C e as mínimas de 16 °C, enquanto em Anápolis, as temperaturas devem ser mais amenas, com mínimas de 15 °C e máximas de 29 °C.

Na capital, a umidade mínima relativa do ar deve ser de 21%, enquanto a terceira maior cidade do estado marca 22%.

Alerta

Outro destaque do boletim é o potencial risco para incêndios, que, após muito tempo, atingiu o nível de alerta “alto” para todas as regiões.

Além da falta de chuva, essa combinação acende preocupações quanto aos mananciais goianos, que têm baixado gradativamente.

O trecho do Rio Araguaia no distrito de Bandeirantes, por exemplo, tem apresentado níveis mínimos históricos, situação semelhante ao rio Paranã, que vem decaindo de forma acentuada.