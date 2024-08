6 lugares históricos em Goiás que preservam a cultura e a memória do estado

Locais foram palco de alguns dos principais momentos da trajetória do território

Davi Galvão - 01 de agosto de 2024

Goiás conta com diversos locais riquíssimos em história e cultura. (Foto: Montagem)

Como dito pela historiadora Emília Viotti da Costa, “um povo sem memória é um povo sem história”. O pensamento dialoga com a trajetória dos goianos que vivem em regiões em que locais e cidades preservam a cultura e a memória do estado.

Com alguns pontos sendo mais conhecidos e outros pouco comentados, o Portal 6 preparou uma lista com alguns desses lugares importantes para a trajetória do território.

6 lugares históricos em Goiás que preservam a cultura e a memória do estado

1. Palácio Conde dos Arcos

Construído no final do século XVIII, o Palácio Conde dos Arcos, que fica na cidade de Goiás, serviu como residência oficial no município para os governadores.

Atualmente, o palácio é um museu que preserva móveis, documentos e objetos históricos que ilustram a vida política e administrativa da região durante o período colonial e imperial.

2. Centro Histórico de Pirenópolis

Conhecida pelas construções coloniais preservadas, Pirenópolis é um dos destinos turísticos mais importantes de Goiás. Fundada em 1727, a cidade abriga casarões, igrejas e ruas de pedra que transportam os visitantes para o passado, como é o caso do centro histórico da cidade.

O local é repleto de lojas de artesanato e restaurantes que oferecem a culinária típica da região.

A cidade ainda é famosa pelas festas tradicionais, como a Festa do Divino Espírito Santo e as Cavalhadas, que celebram a cultura e a religiosidade do município.

3. Igreja de Sant’Ana

Construída em 1870, a Igreja de Sant’Ana é um dos principais marcos históricos de Anápolis. Acredita-se que recebeu o nome por conta de um pequeno burro, que transportava a imagem de Sant’Ana, ter empacado durante uma das jornadas dos tropeiros – condutores de tropa.

Com uma arquitetura neogótica, a igreja é um símbolo da fé católica na região e abriga vitrais, imagens sacras e um altar decorado. A igreja é o centro das celebrações religiosas locais e é um importante ponto de referência para a comunidade de Anápolis.

4. Centro Histórico da Cidade de Goiás

O Centro Histórico da Cidade de Goiás é um Patrimônio Mundial da UNESCO. Fundada em 1727, a cidade foi a primeira capital do estado e possui um acervo arquitetônico colonial bem preservado. As ruas de paralelepípedos, igrejas, museus e casarões refletem a história e cultura da região.

Alguns dos destaques incluem a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, o Museu das Bandeiras e a Casa de Cora Coralina.

5. Fazenda Babilônia

Fundada no início do século XIX, a Fazenda Babilônia, em Pirenópolis, é uma das mais antigas e preservadas da região. A fazenda conserva as construções originais, incluindo a casa grande, senzalas e capela, proporcionando uma visão autêntica da vida rural e da produção agrícola de Goiás da época.

O espaço é aberto a visitas e oferece uma experiência educativa sobre a história da agricultura, da escravidão e da arquitetura colonial.

6. Sítio Arqueológico de Montes Claros

Localizado no município de Montes Claros de Goiás, o Sítio Arqueológico de Montes Claros é uma área de grande importância para o estudo da pré-história e da arqueologia na região central do Brasil.

O lugar carrega vestígios de ocupações humanas de milhares de anos, proporcionando conhecimentos sobre as culturas e os modos de vida dos povos antigos que habitaram a região.