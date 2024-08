Conheça cidade europeia eleita como a melhor do mundo para se viver e turistar

De acordo com uma pesquisa, este lugar é um dos melhores destinos para se conhecer em 2024

Pedro Ribeiro - 01 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução/Pexels/Ivan Dražić)

Atualmente, Paris é a cidade europeia mais comentada por estar sediando os Jogos Olímpicos de 2024.

Apesar disso, existe uma outra capital que recentemente se tornou um dos melhores lugares para morar e, também, turistar.

A Europa é conhecida por ser um continente muito charmoso, além de ser o tão sonhado destino de muitos brasileiros, seja para o turismo ou até mesmo para começar uma nova vida.

Pois bem, nos últimos dias, a empresa de consultoria global Resonance, muito aclamada mundialmente, divulgou um ranking com as 100 áreas urbanas que mais se destacam.

De acordo com a pesquisa, a cidade europeia que garantiu o top 1 foi a capital da Inglaterra, Londres.

O que mais chama atenção é que mesmo passando por momentos conturbados com a saída da União Europeia e a pandemia do Covid-19, a capital inglesa se manteve como uma das melhores áreas urbanas do mundo.

A pesquisa analisou 400 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Todas foram classificadas de acordo com três categorias: habitabilidade, amabilidade e prosperidade.

O Top 5 de cidades foi: Londres, Paris, Nova Iorque, Tóquio e Singapura.

Segundo o relatório, Londres se destacou nas subcategorias escolaridade e cultura, e ainda liderou nos quesitos habitabilidade e amabilidade.

Outro ponto que chamou a atenção dos pesquisadores foi que a cidade europeia apresentou diversas melhorias na mobilidade urbana, relacionadas ao transporte público.

Fundada pelos romanos com o nome de Londinium, Londres é hoje um centro global de comércio, cultura, e política.

A cidade é conhecida por sua rica história, arquitetura diversificada e uma cena cultural bastante movimentada.

Entre os pontos turísticos mais famosos estão o Palácio de Buckingham, o Big Ben, a Torre de Londres e a London Eye.

