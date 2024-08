PC e Procon Goiás descobrem esquema que tirou dinheiro de muitos que sonhavam com casa própria

Empresas foram fechadas e mais 20 pessoas conduzidas à delegacia

Augusto Araújo - 01 de agosto de 2024

Empresas utilizavam comércio online para enganar ´vitimas. (Montagem: Divulgação/PC)

Seis empresas foram fechadas e oito pessoas foram presas pela Polícia Civil (PC), em ação conjunta com o Procon Goiás, após ser revelado um esquema de falso financiamento, que enganava clientes em Aparecida de Goiânia.

Os estabelecimentos operavam no mesmo prédio, localizado na Avenida Rio Verde e atraíam consumidores com anúncios de venda de imóveis e veículos em redes sociais e sites de marketplace.

Assim, as organizações enganavam as vítimas, pedindo um sinal que seria uma entrada para a aquisição do bem desejado, e que elas estariam fazendo um financiamento.

Porém, após os prazos não serem cumpridos pelos vendedores, os clientes descobriam que tinham adquirido uma cota de consórcio.

Um dos casos revelados pela PC foi a de um consumidor que havia pago R$ 14 mil, acreditando ser a entrada para compra de uma casa de R$ 280 mil. O restante do valor seria parcelado.

No entanto, o acordo dizia que a entrega das chaves do imóvel seria em poucos dias. Contudo, isso nunca aconteceu e o só dias depois ele descobriu que o contrato era relativo a um consórcio.

Assim, nesta quarta-feira (31), 24 pessoas foram conduzidas para a delegacia, para prestar depoimentos, dentre estas, oito gerentes, que foram presos.