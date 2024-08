6 atitudes simples que fazem quem você gosta pensar em você secretamente

Às vezes, um simples movimento, fala, expressão ou atitude que pratica pode ter um impacto marcante em outra pessoa

Magno Oliver - 02 de agosto de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/Foto de Andrea Piacquadio)

As relações humanas de convívio e aproximação com os outros acabam deixando marcas nas mentes e corações das pessoas que conhecemos.

Sejam elas com um gesto de amizade, de carinho, de ajuda no trabalho ou mesmo fora dele. Às vezes, um simples movimento, fala, expressão ou atitude que pratica pode ter um impacto marcante em outra pessoa, fazendo com que ela te enxergue diferente.

Pensando nisso, separamos para você alguns comportamentos que tocam de forma secreta o coração de outra pessoa e você nem faz ideia.

1 – Dar atenção sempre que pode

Um “bom dia”, “boa tarde”, “boa noite”, “dormiu bem?”, “você está bem?”, enviados para uma pessoa fazem toda a diferença na mente de quem gosta de você. Procure dar mais atenção, se preocupar com quem está ao seu lado. Empatia e carinho não fazem mal a ninguém.

2. Busque surpreender sempre com coisas boas

Busque sempre surpreender a pessoa que você ama com algum gesto inesperado, um presente surpresa, um convite inusitado para sair.

Vá atrás do fator surpresa, pegue ela desprevenida e a deixe sem reação. Estudos mostram que pequenas surpresas são grandes indicadores de afeto e cuidado com quem se ama.

3. Demostrar que é alguém de apoio sempre

Além da atenção, uma boa atitude que surpreende é demonstrar que você é uma pessoa com quem se pode contar a qualquer hora e momento.

Busque ser presente. Essas ações mostram que você realmente se importa e pode fazer com que a pessoa se lembre de você em momentos especiais.

4. Escuta acolhedora

Você sabe ouvir o que os outros têm a dizer? O ato da escuta acolhedora mostra que você tem interesse genuíno no que as pessoas têm a dizer e, assim, você cria uma conexão muito especial. Dessa forma, escutar é acolher e isso faz com que você se torne uma pessoa apaixonante.

5. Comunicação constante e clara

Em um mundo de constante evolução da tecnologia e formas de comunicar com o outro, ser uma pessoa que se preocupa com a comunicação ao redor é apaixonante.

Assim, demonstre mais, expresse mais, diga mais, não guarde o que sente e busque colocar para fora sempre tudo que te incomoda e pensa. Atos de comunicação claros e sinceros são de derreter qualquer coração.

6. Transmitir honestidade e confiança

Por fim, essa é uma atitude que pouca gente desenvolve. Ser uma pessoa honesta e confiável constrói uma base sólida para qualquer relacionamento.

Quando você demonstra integridade em suas ações e palavras, as pessoas tendem a pensar em você como alguém em quem podem confiar e contar sempre que elas precisarem.

