Patrocinadores e comitês olímpicos se juntam para dar uma bonificação extra-medalha para os competidores que penduram ela no peito

02 de agosto de 2024

(Foto: Mathilde Missioneiro/Folhapress)

Que os Jogos Olímpicos de Paris 2024 tiveram seu start agora no mês de julho e vão se encerrar na metade de agosto, isso todo mundo já sabe, não é mesmo?

Enquanto rolavam as disputas, milhares de atletas davam o seu máximo nas competições, o Brasil foi destaque, gerou memes e também conquistou as tão sonhadas medalhas olímpicas.

Ouro, prata, bronze, disputa individual, grupo, coletivo. Não importa a cor ou modalidade esportiva que venceu e alcançou sua meta.

Assim, o importante é estar no pódio e ter o prestígio internacional da realização pessoal e esportiva que a conquista de uma medalha representa e significa para competidores de alto rendimento.

Dessa forma, você sabia que, além da medalha olímpica, os atletas também têm a chance de ganhar recompensas financeiras?

Quanto ganha em dinheiro um atleta que levar medalha nas olimpíadas de Paris2024?

Além da medalha, o prestígio internacional e a graça do sonho olímpico obtidos, alguns países dão prêmios em dinheiro como incentivo extra para os atletas.

Vale lembrar que isso varia de acordo com o tipo de medalha (ouro, prata ou bronze) e também mediante a política esportiva de cada nação. Esses incentivos extras são pagos por patrocinadores e alguns comitês olímpicos, inclusive o comitê brasileiro.

Confira quanto o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) paga por cada medalha olímpica:

Modalidades individuais

Medalha de bronze: R$ 140 mil;

Medalha de prata: R$ 210 mil;

Medalha de ouro: R$ 350 mil.

Modalidades em grupo (2 a 6 atletas)

Medalha de bronze: R$ 280 mil;

Medalha de prata: R$ 420 mil;

Medalha de ouro: R$ 700 mil.

Modalidades coletivas (7 ou mais atletas)

Medalha de bronze: R$ 420 mil;

Medalha de prata: R$ 630 mil;

Medalha de ouro: R$ 1,05 milhão.

Quanto cada país paga por medalha olímpica nas Olimpíadas de Paris 2024?

Já entre os outros países que participam dos jogos olímpicos, os valores também variam muito. Assim, uma pesquisa realizada em julho deste ano pelo portal Usa Today levantou alguns países e as bonificações para cada medalha conquistada.

Ao todo, foram analisados 25 Comitês Olímpicos nacionais que responderam a uma pesquisa do portal. Confira os valores de bonificação:

– Austrália: Ouro – US$ 13.340/ Prata – US$ 10.005/ Bronze – US$ 6.670;

– Brasil: Ouro – US$ 62.662/ Prata – US$ 37.597/ Bronze – US$ 25.065;

– Canadá: Ouro – US$ 14.608/ Prata – US$ 10.956/ Bronze – US$ 7.304;

– Dinamarca: Ouro – US$ 14.406/ Prata – US$ 10.805/ Bronze – US$ 7.203;

– Finlândia: Ouro – US$ 53.725/ Prata – US$ 32.235/ Bronze – US$ 21.490;

– França: Ouro – US$ 85.960/ Prata – US$ 42.980/ Bronze – US$ 21.490;

– Alemanha: Ouro – US$ 21.490/ Prata – US$ 16.118/ Bronze – US$ 10.745;

– Grécia: Ouro – US$ 96.705/ Prata – US$ 64.470/ Bronze – US$ 53.725;

– Hungria: Ouro – US$ 155.000/ Prata – US$ 110.000/ Bronze – US$ 88.000;

– Itália: Ouro US$ 193.410/ Prata – US$ 96.705/ Bronze – US$ 64.470;

– Kosovo: Ouro – US$ 107.450/ Prata – US$ 64.470/ Bronze – US$ 42.980;

– Lichtenstein: Ouro – US$ 27.725/ Prata – US$ 22.180/ Bronze – US$ 16.635;

– Lituânia: Ouro – US$ 180.188/ Prata – US$ 90.124/ Bronze – US$ 67.608;

– Malásia: Ouro – US$ 212.180/ Prata – US$ 63.654/ Bronze – US$ 21.218;

– Marrocos: Ouro – US$ 200.525/ Prata – US$ 125.328/ Bronze – US$ 75.197;

– Polônia: Ouro – US$ 64.958/ Prata – US$ 52.466/ Bronze – US$ 39.974;

– Sérvia: Ouro – US$ 214.900/ Prata – US$ 85.960/ Bronze – US$ 64.470;

– Eslováquia: Ouro – US$ 64.470/ Prata – US$ 53.725/ Bronze – US$ 42.980;

– Eslovênia: Ouro – US$ 75.215/ Prata – US$ 62.455/ Bronze – US$ 52.919;

– Espanha: Ouro – US$ 101.003/ Prata – US$ 51.576/ Bronze – US$ 32.235;

– Suíça: Ouro – US$ 55.449/ Prata – US$ 44.360/ Bronze – US$ 33.270;

– Ucrânia: Ouro – US$ 125.000/ Prata – US$ 100.000/ Bronze – US$ 80.000;

– Estados Unidos: Ouro – US$ 37.500/ Prata – US$ 22.500/ Bronze – US$ 15.000.

Confira agora a postagem com os valores em dinheiro:

