Superlotação no HEANA deixa pacientes dias a fio em corredores enquanto esperam por vagas

Ao Portal 6, familiares de pacientes fizeram denúncias graves sobre dificuldade de atendimento e tratamento na unidade de saúde

Davi Galvão - 02 de agosto de 2024

Unidade de saúde enfrenta grave estado de superlotação, com pacientes apinhados pelos corredores. (Foto: Arquivo Pessoal)

Pacientes apinhados em corredores, com dores, cansaço, desgaste e, pior ainda, a incerteza se tal luta terá um fim digno. Essa é a realidade enfrentada atualmente no Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

Ao longo da semana, foram diversos os relatos enviados ao Portal 6 denunciando as condições vividas – ou melhor, sofridas – pelos pacientes da unidade, que sequer conseguem um quarto para passar as noites.

Já há quatro dias em uma maca no canto do corredor, Silvestre José, de 77 anos, aguarda, em meio a tantos outros pacientes, uma vaga em algum quarto para que possa ter, ao menos, um conforto maior.

O idoso, que enfrenta um grave quadro de pneumonia, mal consegue se comunicar ou levantar-se, segundo os familiares, tamanha a dor e sofrimento com os quais está lidando.

“A mão dele, molhada, pingando, suando frio, a gente chama alguém para ver ele, fazem cara feia, demoram o tempo deles e só aí, se a gente der sorte, aparecem. Estão esperando ele morrer?”, questionou Jovercy Soares, de 46 anos, filha do paciente.

“Na hora de pagar milhões para artista vir tocar tem dinheiro, mas aí na hora de investir no hospital, falta verba?”, continuou, revoltada.

Em imagens enviadas à reportagem, é possível ver o estado de calamidade da unidade, com diversos pacientes aguardando nos corredores, à espera de um quarto, muitos dos quais, idosos.

Foi este o caso de Maria de Jesus, de 88 anos, que deu entrada no hospital nesta segunda-feira (29), com pneumonia, hipernatremia, hipercalemia e delírio associado ao quadro infeccioso.

Por quatro dias, ela também teve de ficar internada no corredor, até que, nesta sexta-feira (02), lhe fosse cedido um quarto. Parentes ouvidos pela reportagem apontaram que, durante todo este tempo, a idosa não está se alimentando através de sonda nem tampouco estaria sendo medicada corretamente, visto as dores que não cessavam.

O que diz o HEANA

Com relação ao caso de Maria de Jesus, o HEANA afirmou que a paciente está recebendo o tratamento correto, compartilhando a lista com todos os medicamentos, não sendo necessária a realocação para uma UTI.

Já com relação à ausência da sonda, informou que o aparelho foi retirado pela própria paciente, em um momento de agitação, tendo sido necessário a aplicação a fim de acalmá-la para que pudesse, novamente, ser conectada, sem causar desconforto.

Com relação ao paciente Silvestre José Carneiro, o centro médico informou que ele enfrenta pneumonia e derrame pleural. Destacou ainda que foi realizada drenagem do derrame e a pneumonia está sendo tratada com antibióticos. Permanece em maca devido à superlotação da unidade.

Tal superlotação, conforme apontado pelo HEANA, não ocorre apenas no hospital e tem sido frequente em unidades de urgência e emergência com porta aberta, inclusive em unidades privadas.

Confira a nota na íntegra:

Com relação à superlotação, também questionada pela reportagem, esclarecemos que a unidade, com suporte para atendimento de traumas graves, é referência para Anápolis, e de toda uma macrorregião com mais de 60 municípios. Em decorrência do alto volume de procura por atendimento, destaca-se que a unidade encontra-se com pacientes no PS, nos BOX de estabilização, leitos de observação, e em macas distribuídas pelos corredores, aguardando leitos de internação, isso para garantir que todos os pacientes sejam atendidos. Destaca-se que tal situação não ocorre apenas no Heana, tem sido frequente em unidades de urgência e emergência com porta aberta, inclusive em unidades privadas.

O Heana, conforme já vinha fazendo, segue administrando a situação, e realizando todos os atendimentos compatíveis com seu perfil. O Estado segue otimizando a rede, com expansão de unidades e leitos de internação, incluindo também tratativas junto aos municípios, com vistas em tornar a rede cada vez mais funcional.

Vale destacar que como resultado do trabalho realizado nos últimos anos, o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo – HEANA é certificado como Acreditado Pleno Nível 2 pela Organização Nacional de Acreditação Hospitalar (ONA). Além de manter indicadores conformes e compatíveis com a assistência à saúde de qualidade, está sempre atento a novos investimentos com Recursos Humanos e materiais, para manter a excelência na assistência à população. Tanto que como único hospital porta aberta de toda região e apesar da super lotação, visto a demanda maior que sua capacidade instalada, se mantém como referência no atendimento.

Reforçamos o nosso compromisso em prestar cuidados de saúde com qualidade para a população, e nos colocamos a disposição.