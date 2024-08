Apostas de Goiás batem na trave e ganham na Mega-Sena; veja os números e quem ganhou

Próximo concurso acontecerá na terça-feira (06) e terá premiação acumulada de R$ 12 milhões

Gabriella Pinheiro - 04 de agosto de 2024

(Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Duas apostas de Goiás tiraram a sorte grande no concurso 2757 da Mega Sena, realizado no último sábado (03), e conseguiram arrematar parte do prêmio.

Realizado pela Caixa Econômica Federal (CEF), o sorteio teve premiação de R$ 6,5 milhões e as dezenas sorteadas foram: 01 – 21 – 37 – 40 – 51 – 54.

Uma das ganhadores do estado consistiu em um jogo simples, realizado na lotérica “Bolão da Sorte”, em Iporá, que fica na região Central de Goiás.

Outra com ‘pé quente’, também simples, foi registrada em Luziânia e feita na casa lotérica “Hora da Virada”. Cada uma delas levou para ‘casa’ R$71.775,30.

O próximo sorteio da Mega-Sena acontecerá na próxima terça-feira (06) e contará com uma premiação acumulada de R$ 12 milhões.