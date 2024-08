Carne de porco; veja como escolher certo quando for no açougue

Mesmo que sejam a mesma proteína, cada corte é ideal para um tipo de preparo

Ruan Monyel - 04 de agosto de 2024

Carne de porco. (Foto: Reprodução/ Youtube)

Ninguém resiste a um delicioso preparo de carne de porco, não é mesmo? Mas escolher o corte certo pode ser um tremendo desafio.

Com inúmeros pratos saborosos provenientes da carne suína, fica difícil saber qual parte usar. Afinal, cada corte tem suas especificidades.

Mas fique tranquilo, a partir de hoje, você estará pronto para chegar no açougue e comprar a peça certa para qualquer tipo de preparo.

Carne de porco: veja como escolher certo quando for ao açougue

Seja no açougue ou no supermercado, a variedade de cortes suínos é impressionante, e, mesmo sendo a mesma proteína, cada parte do porco é ideal para diferentes tipos de prato.

Embora pareça uma tarefa difícil, fazer a escolha certa é fundamental para garantir o sabor e a suculência da refeição, independente da forma de cocção.

Mas esse problema na escolha é coisa do passado, graças a uma publicação feita no Instagram (@fabio_acougueiro), onde um profissional dá dicas para não errar ao comprar carne de porco.

No vídeo, o açougueiro começa falando que a melhor parte para fritar é a costelinha em cubos e que o corte ideal para bifes acebolados é o pernil desossado.

Para preparos cozidos em pedaços, o profissional indica o lombo suíno ou o pernil desossado, enquanto para fazer medalhão é indicado o filé mignon suíno.

Fugindo do tradicional preparo da carne de porco, o copa lombo é ótimo para fazer na Air Fryer, sem perder o sabor e a qualidade.

Para o churrasquinho no fim de semana, o açougueiro indica a panceta fatiada, e para pratos com molho, a peça de costela inteira é ideal.

Por fim, para obter um delicioso assado, os cortes de pernil e panela suína são as melhores opções, pois, além de sabor, não falta suculência.

Prontinho! Agora, quando for ao açougue, você já sabe qual carne de porco comprar para arrasar na cozinha. Veja o vídeo:

