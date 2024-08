Ícone da MPB, Ney Matogrosso já tem data para se apresentar em Goiânia

Ingressos já estão à venda, com a opção de entrada solidária

Davi Galvão - 04 de agosto de 2024

Ney Matogrosso. (Foto: Marcos Hermes/Divulgação)

E mais uma vez, Goiânia será palco do show do renomado cantor Ney Matogrosso, ídolo da Música Popular Brasileira, que se apresenta na capital no dia 16 de agosto.

O show será realizado no Centro de Convenções da Puc Goiás, com os portões se abrindo às 18h e o espetáculo previsto para ter início às 21h30.

Como parte do Tour 2024, o artista já antecipou que planejou um roteiro diferente para a apresentação, apostando em novidades.

“Não é um show de sucessos meus, mas quis abrir mais para o meu repertório. Dessa vez eu misturei coisas que já gravei com repertório de outras pessoas”, pontuou Ney.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Ingresso Digital, com valores entre R$ 145 e R$ 590, a depender do setor escolhido.

Vale destacar que também haverá a opção de ingresso social, com preços especiais para os que levarem 1 kg de alimento, não perecível, que deverá ser entregue na portaria do evento, junto à validação do ingresso.