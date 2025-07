Anápolis terá novas linhas de ônibus com destino a dez cidades

Objetivo da medida é ampliar o acesso ao transporte público em todas as regiões do estado

Davi Galvão - 16 de julho de 2025

AGR anunciou abertura de edital para criação de novas linhas de ônibus. (Foto: Davi Galvão)

A Agência Goiana de Regulação (AGR) lançou o terceiro edital de chamamento público de 2025 para credenciar empresas interessadas em operar linhas de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros em Goiás. Com o novo edital, o total de linhas ofertadas neste ano chega a 131.

O objetivo da medida é ampliar o acesso ao transporte público em todas as regiões do estado, incluindo distritos, assentamentos e localidades que ainda não contavam com serviço regular.

Nos três editais publicados até agora, foram incluídas rotas que ligam grandes centros a cidades do interior.

Especificamente com relação às rotas que saem de Anápolis, os municípios de destino são Leopoldo de Bulhões, Padre Bernardo, Pires do Rio, São Francisco de Goiás e Vianópolis, Goianápolis, Abadiânia, Inhumas e Silvânia.

Além disso, há trajetos entre Inhumas e Silvânia, e de Goiânia para Caldas Novas, Iporá e Aragarças, Goiânia a Ipameri, São Miguel do Passa Quatro e Palmeiras de Goiás. Também foram incluídos trechos entre Caldas Novas e Catalão, Indiara e Edéia, e de Morrinhos a Caldas Novas.

As empresas interessadas podem acessar os editais no site da AGR. A solicitação de habilitação deve ser feita presencialmente na sede da agência, em Goiânia, ou pelo e-mail [email protected]. É exigida a comprovação de capacidade técnica, regularidade fiscal e jurídica, além de idoneidade financeira.

O edital tem validade de dois anos e a outorga para operação é de 15 anos. A autorização definitiva depende do cadastro de veículos e do cumprimento das obrigações regulatórias.

