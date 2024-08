Após 10 dias internado, morre trabalhador que foi soterrado em Aparecida de Goiânia

Trabalhador chegou a ser socorrido com vida, mas apresentava ferimentos gravíssimos por todo o corpo

Thiago Alonso - 05 de agosto de 2024

Marquise desabou enquanto o pedreiro trabalhava. (Foto: Reprodução)

Morreu nesta segunda-feira (05), o pedreiro Adolfo Gonçalves Neto, de 49 anos, após 10 dias internado no Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO), em Goiânia.

Ele havia sofrido um acidente, no dia 26 de julho, em Aparecida de Goiânia, quando a marquise de uma construção em que ele trabalhava se rompeu.

Na ocasião, o homem ficou soterrado nos escombros da estrutura, sem receber nenhum tipo de ajuda, uma vez que várias pessoas acabaram ficando isoladas dentro do estabelecimento.

Dessa forma, o Corpo de Bombeiros foi acionado, evacuando os outros envolvidos e prestando os devidos cuidados à vítima, que, apesar de estar viva, apresentava lesões gravíssimas.

Devido a isso, o local precisou ser isolado e a energia cortada para que fosse possível realizar o resgate.

Com o auxílio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o pedreiro foi transportado para o HUGO, onde ficou hospitalizado desde então.

No entanto, nesta segunda-feira (05), foi constatado o óbito às 10h30. Ficou sob responsabilidade do Instituto Médico Legal (IML) a retirada do corpo.