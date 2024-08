Morador chama polícia após vizinho abusar do som alto, em Anápolis

Vídeos mostram o barulho provocado pelo aparelho enquanto criança dormia

Samuel Leão - 05 de agosto de 2024

Caso aconteceu em Anápolis, neste domingo (04). (Foto: Reprodução)

Na tarde de domingo (04), a Polícia Militar (PM) precisou ser acionada, após um vizinho se incomodar com o som alto vindo da casa de um morador, em Anápolis.

A situação aconteceu por volta das 16h, quando um homem, de 38 anos, estava na residência e começou a escutar o barulho vindo da propriedade do suspeito, de 34 anos, que fica ao lado.

Em um vídeo registrado pelo morador, é possível escutar o alto barulho, enquanto o mesmo anda pela casa e mostra uma criança dormindo na cama. Já em outra gravação, a música “Amiga da minha mulher”, do Seu Jorge, aparece em alto tom.

Como o barulho, ele optou por chamar os militares, que compareceram até o local, no bairro Calixtolândia I Etapa, para apurar a situação.

Em conversa com os policiais, o morador revelou que as pertubações acontecem com frequência e que, inclusive, já havia acionado viaturas anteriormente.

Também foi colhido o relato de outra testemunha, que reforçou a reclamação. Em seguida, o causador do barulho foi abordado.

Na casa dele, foi encontrado um aparelho da marca LG com dois falantes, que foi apreendido e levado para a Central de Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO).

Foi registrado um TCO em desfavor do dono da residência por perturbação do sossego. Ele passará por uma audiência para serem definidas as providências cabíveis.