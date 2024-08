O carro que foi abandonado com quase R$ 3 milhões no Aeroporto de Goiânia

Investigação durou oito anos até que inquérito foi concluído

Maria Luiza Valeriano - 05 de agosto de 2024

Carro e dinheiro apreendido na época (Foto: Reprodução/ Tv Cultura)

Era 04 de março de 2014 quando a Polícia Militar (PM) recebeu uma denúncia anônima sobre um veículo abandonado no estacionamento do Aeroporto Internacional de Goiânia, o Santa Genoveva. Diferente da maioria dos casos, a picape vermelha não só estava em boas condições, como guardava uma quantia alarmante de dinheiro, o que iniciou uma investigação que durou 08 anos.

Dentro do veículo, estavam guardados US$ 507 mil, o que equivale a cerca de R$ 2,8 milhões atualmente. Além disso, também havia uma quantia na moeda brasileira de R$ 95 mil, totalizando R$ 2,941 milhões.

Diante da descoberta, as autoridades buscaram imagens das câmeras de segurança para entender como o veículo foi parar ali, não só com o dinheiro, e sim, também, com chaves e documentos.

Nas imagens, policiais acompanharam uma cena que deixou mais perguntas que respostas. Um homem havia deixado a picape Fiat Strada no estacionamento no mês anterior, em 26 de fevereiro de 2014.

Por meio de uma investigação, que foi concluída em 2022, a Polícia Federal (PF) identificou que o dinheiro era derivado do tráfico de drogas e estava previsto para ser transportado para fora do Brasil.

De acordo com o delegado Bruno Gama, o veículo seria levado para a Bolívia, onde os criminosos comprariam cocaína para ser distribuída em Goiás e Minas Gerais (MG).

Então, parte do dinheiro recebido do crime seria reinvestido no esquema e a outra parte destinada para a compra de patrimônio.

Conforme as investigações, o dono do dinheiro morreu antes da conclusão do inquérito e o automóvel foi apreendido pela Polícia.