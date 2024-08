Padrasto é preso suspeito de estuprar enteada de apenas 3 anos, em Goiânia

Crime foi descoberto pela mãe da criança e equipe médica constatou abuso

Samuel Leão - 05 de agosto de 2024

Padrasto é preso por estuprar a enteada, em Goiânia. (Foto: Divulgação/PM)

Um padrasto, de 38 anos, foi preso no domingo (04), em Goiânia, suspeito de estuprar a enteada, de apenas 03 anos. O crime foi descoberto pela mãe e companheira dele, de 35 anos, que encontrou lesões no órgão genital da filha ao chegar do trabalho.

Segundo informações colhidas pelas autoridades com a genitora, a criança teria passado a tarde com o homem, no bairro Parque Santa Cruz, na última sexta-feira (02)

Ao perceber a situação da criança, a mulher levou a menor até o Centro de Atenção Integrada à Saúde (Cais) da Chácara do Governador, onde a equipe médica constatou o abuso.

Com a descoberta do crime, o suspeito começou a ameaçar a mãe e a vítima de morte. Uma equipe da Polícia Militar (PM) realizou uma visita solidária à casa delas, quando a mulher resolveu revelar detalhes do ocorrido.

Segundo ela, na noite de sábado (03), o homem teria a agredido com tapas e forçado uma relação sexual, consumando outro abuso. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão.

O suspeito deverá responder pelos crimes de estupro de vulnerável, ameaça, injúria e lesão corporal no âmbito da lei Maria da Penha. Ele foi conduzido até a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), onde prestou depoimento.

O homem ainda tinha passagem pelos crimes de roubo, tráfico de drogas e homicídio – anteriores ao caso em questão.