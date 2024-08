Turista critica falta de pratos típicos na Chapada dos Veadeiros: “Cê tá na parte errada do Goiás”

Influenciadora confessou ter rodado a cidade, mas não obteve sucesso em encontrar os pratos que tanto desejava

Isabella Valverde - 05 de agosto de 2024

(Foto: Captura de Tela/Instagram/@viagens.mich)

Quando viajamos para uma determinada região, costumamos sentir uma enorme vontade de experimentar as comidas locais, não é mesmo?

No entanto, ao contrário do que se imagina, uma turista se deparou com a desagradável surpresa de não encontrar pratos tipicamente goianos ao viajar para a Chapada dos Veadeiros.

Turista critica falta de comida goiana na Chapada dos Veadeiros: “Cê tá na parte errada do Goiás”

No vídeo compartilhado pelo perfil @viagens.mich, a influenciadora mostra a saga vivida em busca de algumas comidas clássicas na cultura de Goiás.

Apesar dos esforços em tentar encontrá-las, Mich se decepcionou e não conseguiu achar nem empadão goiano, nem pamonha e, pasmem, nem pequi.

A saga da influenciadora foi vivida em Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros, e em suas redes sociais, ela revelou que chegou a andar o Centro da cidade todo para tentar realizar o desejo.

“Andei o Centro inteiro atrás de comida goiana, simplesmente sem sorte. Perguntei para todos os meus amigos, para todas as pessoas na cidade. Fui no Centro de Atendimento ao Turista e me disseram, em resumo, que era muito difícil achar”, contou.

Na publicação, alguns internautas chegaram a comentar que a mulher estava no lugar errado de Goiás e que ela deveria ir para outros locais para conseguir o que queria.

“Cê tá na parte errada do Goiás, passa na cidade de Goiás, Pirenópolis, pequi só entre setembro e outubro, aí cê vai ter que pedir alguém que tem estoque congelado pro resto do ano”, comentou um homem.

Com mais de 31 mil seguidores, Mich tem um conteúdo focado em viagens no solo pelo Brasil e compartilha dicas e truques para quem busca uma jornada parecida com a dela.

A publicação, que viralizou causando indignação não só na influenciadora, conquistou mais de 130 mil visualizações, além de inúmeros comentários e curtidas.

Confira o vídeo completo:

